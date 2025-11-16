韓版《冰與火之歌》王后要結婚了！婚禮最高機密　全智賢也在這辦

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
謝侑芯大馬火化！父母「視訊送別」痛哭
友情斷捨離！「6種有毒朋友」勿深交
《星光2》女星遭家暴「在車上大哭」
《阿斯達》金玉彬要結婚了！婚禮最高機密　全智賢也在這辦

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣演員金玉彬過去在《阿斯達年代記》有亮眼表現，戲劇被譽為韓版《冰與火之歌》，豪華的大製作獲得粉絲喜愛。而她在劇中飾演太遏何，演繹心狠手毒的王后，霸氣氣勢令人印象深刻。她16日即將嫁給圈外男友，但婚禮細節是最高機密，沒有提前對外曝光。

▲金玉彬要結婚了！婚禮最高機密　全智賢也在這辦。（圖／翻攝自金玉彬IG）

▲金玉彬要結婚了，婚禮對外保密，場地也是保安嚴格。（圖／翻攝自金玉彬IG）

據韓媒報導，金玉彬16日下午預計在新羅酒店的Dynasty Hall宴會廳舉辦婚禮，該場地約莫可以容納300到600位賓客，由於她的結婚對象為圈外人，婚禮將在雙方親戚與親密友人共同見證下，以非公開形式舉行。

值得一提的是，金玉彬選擇的婚禮場地，一向以高價位的婚宴會場聞名，該場地結構便於控管出入，保安性極佳，因此深受頂級明星青睞。包括全智賢、張東健夫妻、金妍兒夫妻、南宮珉、SE7EN等多位明星都在此締結百年之約。

▲▼ 《阿斯達》金玉彬要結婚了！婚禮最高機密　全智賢也在這辦。（圖／翻攝自金玉彬IG）

▲金玉彬老公是圈外人。（圖／翻攝自金玉彬IG）

據了解，金玉彬在15日發送請帖，白色乾淨俐落的設計，喜帖上寫著「我們兩個人相遇，決定攜手共度未來。比起彼此不了解而度過的昨日，感謝未來能一起走過更多的明天。」展現夫妻倆的情意。

隨著婚禮倒數，金玉彬也在IG分享喜悅，「我明天要結婚了，原本因為害羞想要悄悄地就這樣讓它過去，但還是覺得應該向20年來支持我的所有人表達感謝之意」，她向粉絲介紹未婚夫「是個只要待在身邊就會讓人不自覺微笑、溫柔又體貼的人」，並致謝粉絲一直以來的支持。

