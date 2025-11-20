11月20日星座運勢／雙魚座財氣穩定得財 射手座工作需防小人
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：推廣市場策略
感情：甜蜜中的浪漫
財運：暫時停止投資
幸運色：紅色
貴人：天蠍
小人：處女
雙子座 ♊
工作：不知未來目標
感情：與舊愛再復合
財運：研究投資理財
幸運色：棕色
貴人：巨蟹
小人：金牛
天秤座 ♎
工作：分心轉移目標
感情：甜蜜的愛戀點
財運：能兼職賺外快
幸運色：粉紅色
貴人：雙魚
小人：巨蟹
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：心境遼闊開運
感情：情感細緻滋潤
財運：獲利略有賺頭
幸運色：金色
貴人：天秤
小人：射手
金牛座 ♉
工作：加班完成計畫
感情：浪漫心心相印
財運：豐厚正財收入
幸運色：藍色
貴人：處女
小人：天蠍
處女座 ♍
工作：公司紅利入袋
感情：愛意濃厚縈繞
財運：生活開銷減少
幸運色：粉紅色
貴人：獅子
小人：魔羯
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：穩定尋求發展
感情：心心相印時刻
財運：控制消費欲望
幸運色：大紅色
貴人：魔羯
小人：雙子
天蠍座 ♏
工作：雙方合作愉快
感情：共創美好成長
財運：發掘利潤機會
幸運色：黑色
貴人：射手
小人：水瓶
雙魚座 ♓
工作：再次審核檢查
感情：彼此扶持直前
財運：財氣穩定得財
幸運色：棕色
貴人：金牛
小人：天秤
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：大刀闊斧逼敵
感情：溫暖你我彼此
財運：買到優惠商品
幸運色：黃色
貴人：牡羊
小人：獅子
獅子座 ♌
工作：上班時數增加
感情：共同共創成長
財運：擁有財務規劃
幸運色：紅色
貴人：水瓶
小人：雙魚
射手座 ♐
工作：小人同儕作亂
感情：你我彼此相惜
財運：運用投資賺錢
幸運色：淡藍色
貴人：雙子
小人：牡羊
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
