11月20日星座運勢／雙魚座財氣穩定得財　射手座工作需防小人

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座牡羊座
金牛座雙子座巨蟹座獅子座
處女座天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座 ♒

工作：推廣市場策略

感情：甜蜜中的浪漫

財運：暫時停止投資

幸運色：紅色

貴人：天蠍

小人：處女

雙子座 ♊

工作：不知未來目標

感情：與舊愛再復合

財運：研究投資理財

幸運色：棕色

貴人：巨蟹

小人：金牛

天秤座 ♎

工作：分心轉移目標

感情：甜蜜的愛戀點

財運：能兼職賺外快

幸運色：粉紅色

貴人：雙魚

小人：巨蟹

【土象星座】

魔羯座 ♑

工作：心境遼闊開運

感情：情感細緻滋潤

財運：獲利略有賺頭

幸運色：金色

貴人：天秤

小人：射手

金牛座 ♉

工作：加班完成計畫

感情：浪漫心心相印

財運：豐厚正財收入

幸運色：藍色

貴人：處女

小人：天蠍

處女座 ♍

工作：公司紅利入袋

感情：愛意濃厚縈繞

財運：生活開銷減少

幸運色：粉紅色

貴人：獅子

小人：魔羯

【水象星座】

巨蟹座 ♋

工作：穩定尋求發展

感情：心心相印時刻

財運：控制消費欲望

幸運色：大紅色

貴人：魔羯

小人：雙子

天蠍座 ♏

工作：雙方合作愉快

感情：共創美好成長

財運：發掘利潤機會

幸運色：黑色

貴人：射手

小人：水瓶

雙魚座 ♓

工作：再次審核檢查

感情：彼此扶持直前

財運：財氣穩定得財

幸運色：棕色

貴人：金牛

小人：天秤

【火象星座】

牡羊座 ♈

工作：大刀闊斧逼敵

感情：溫暖你我彼此

財運：買到優惠商品

幸運色：黃色

貴人：牡羊

小人：獅子

獅子座 ♌

工作：上班時數增加

感情：共同共創成長

財運：擁有財務規劃

幸運色：紅色

貴人：水瓶

小人：雙魚

射手座 ♐

工作：小人同儕作亂

感情：你我彼此相惜

財運：運用投資賺錢

幸運色：淡藍色

貴人：雙子

小人：牡羊

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

【高雄驚魂火燒車】駕駛撞公車、逆撞騎士後起火！路人英勇破窗救人

