Andy開撕家寧首奪走鐘獎！感性泛淚「做了2個200萬頻道」自嘲：還沒回本

第七屆走鐘獎今（15日）在壹電視盛大舉辦，稍早Andy奪下最大獎「年度個人創作獎」，他在台上眼眶泛淚感謝一路支持的粉絲以及經紀團隊，「這個獎對我來說是很大的肯定，畢竟我花那麼多錢做這部影片，現在還沒回本，大家也知道我薪水5萬5。」





▲▼Andy奪下人生首座走鐘獎。（圖／翻攝自YouTube／走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards）

Andy第一支公開帳本內幕，走出過去的陰霾，獲得廣大網友讚賞，至今點閱高達1079萬，更讓他奪下大獎。他在台上感動說：「我做了兩個200萬的頻道，直到現在才拿到第一個走鐘獎，所以這一路上我要感謝我的家人，我很感謝我生在很有愛的家人，我媽說人要懂得感恩，我記在心裡，在未來會持續做這件事，把台灣最美的風景記錄下來。」

▲Andy感謝每位幫助過自己的貴人。（圖／翻攝自YouTube／走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards）

Andy也提到，官司到現在，最讓我心心念念就是人情味，感動說：「好多的晚上都睡不著！」最後他感謝經紀團隊跟律師，「如果沒有他們我走不到台上，可能就此不在YouTube圈了，最後再次謝謝走鐘獎 。」



