嚴立婷朝聖SJ演唱會「難忘的夜晚」　讚東海逆齡：到底多自律

記者王靖淳／綜合報導

韓團SUPER JUNIOR昨（14）日起在台北大巨蛋連唱三天，9人完全體登場讓大批「E.L.F.」感動不已，就連女星嚴立婷也和朋友帶著女兒到場朝聖，稍早更在社群發文分享自己的追星心得。

▲嚴立婷帶女兒聽演唱會。（圖／翻攝自Facebook／嚴立婷Willson&Tina）

嚴立婷在文中坦言，自己是在40歲以後才開始追星，而這個行為也引來身邊好友開玩笑吐槽：「妳好離奇喔。」談到入坑SUPER JUNIOR的契機，嚴立婷透露，自己是在某天，偶然看到了他們20週年的歌曲〈Express Mode〉，才被他們圈粉。

▲嚴立婷朝聖SJ演唱會。（圖／翻攝自Facebook／嚴立婷Willson&Tina）

嚴立婷大讚SUPER JUNIOR的刀群舞超整齊，「不敢相信他們其實也都是大叔了」，更點名成員東海：「到底多自律才能這樣逆齡。」在被SUPER JUNIOR圈粉之後，嚴立婷忍不住好奇，而去看了一些他們的韓綜和訪問，為此她相當感動，所以才決定去看他們的演唱會，「酒是越釀越香，這群偶像也是，謝謝Super Junior給了我們一個難忘的夜晚。」