新人歌手選擇印尼出道！　進入神秘花園拍攝18小時：像在夢裡

記者蔡琛儀／台北報導

來自新加坡的新人歌手Elisha Danielle，以溫柔嗓音與新潮的創作風格受到關注，她選擇以印尼出道，發表單曲〈Pretty Easy〉，隨後推出全新英文單曲〈Freeze〉，以更成熟細膩的情緒書寫展開音樂旅程，歌曲記錄她在澳洲念大學的記憶，MV更讓她走入神秘花園拍攝18小時，她笑說像在「夢裡拍MV」。

▲新加坡歌手Elisha Danielle。（圖／索尼提供）

〈Freeze〉與印尼音樂人Petra Sihombing再度合作，兩人在峇里島烏布完成創作。被自然包圍的環境重新喚回她的靈感，也讓她從先前的低潮狀態「重生」，Elisha坦言那段時間感到枯竭，沒想到到峇里後能寫出讓自己驚訝的作品。

〈Freeze〉也是她寫給澳洲伯斯的一封情書。那是她大學成長的城市，街道、陽光與好友笑聲都成為旋律的一部分。錄音前她特地回到珀斯走訪舊地，情感自然湧現，她說：「回到最初的地方的感覺都放在歌曲裡了。」

MV則在雅加達拍攝，以真實植物搭出的迷你花園呈現「時間凍結」的夢境。首次看見布景時她直呼不可思議，並把冰箱磁鐵、T恤、裝飾品等私人物品放入畫面，串起回憶與創作的連結。