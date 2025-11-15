阿米斯音樂節萬人淋雨挺進　舒米恩告白：在自己的土地上長出花

記者蔡琛儀／台北報導

由金曲原民歌王舒米恩於2013年創立的「阿米斯音樂節」，今年進入第7屆，上週末在台東都蘭部落傳統領域Pacifaran盛大舉行，仍吸引超過1萬人次不畏風雨前往，以身體力行支持這場以原住民族文化為核心的音樂聚會。

▲ 阿米斯音樂節由舒米恩創立。（圖／阿米斯音樂節 、米大創意提供）

2025年的主題為「韌性」，象徵文化在時代中的延展與自我回應。現場以三大舞台與多元空間展開，集結超過70組節目、近50個部落與文化單位、10個臺灣原住民族及6個太平洋島國共同參與。舒米恩強調，音樂節沒有主舞台的霸權，只有文化與音樂相互共振的平台。

今年花蓮遭逢風災重創，來自花蓮的馬太鞍族人身穿便服與雨鞋，手舉紙板感謝全台「鏟子超人」，也向因風災重建的族人致敬，象徵韌性不僅是主題，而是正在發生的生活。

▲2025 阿米斯音樂節。（圖／阿米斯音樂節 、米大創意提供）

排灣族歌手戴曉君動情表示：「文化不是血統，文化是認同。」舒米恩也於壓軸中喊話：「希望我們在自己的土地上，可以做自己。」道出從身份認同到土地議題，每一步都不容易。阿美族樂團漂流出口也表示，他們與音樂節一同成長，把最好的留給土地，舒米恩則期盼阿米斯音樂節持續帶領大家「從認識到喜歡、從喜歡到認同」，並邀請再度回到都蘭「在自己的土地上，長出自己的花」。