只差2歲！孔劉收劇組老么禮物心碎：我是叔叔，宋慧喬卻是姐姐嗎

記者張筱涵／綜合報導

孔劉近日因一份拍攝團隊中年紀最小的工作人員所準備的禮物意外「受傷」，他14日在Instagram限時動態分享收到的餅乾包裝，上面貼著手寫字條寫著：「東九（劇中角色名稱）叔叔的。」然而，同樣在拍攝現場的宋慧喬（飾演敏子），貼紙上卻是「敏子姐姐」，兩人明明只差2歲，但稱呼卻天差地別。

▲孔劉和宋慧喬收到的餅乾上，分別寫著「東九叔叔的」、「敏子姐姐」。（圖／翻攝自Instagram／gongyoo_official、kyo1122）



孔劉14日更新Instagram限時動態，可見是好幾包餅乾禮物，上面寫著「東九叔叔的」，不過這5個字讓他備感無奈：「我是真的很感謝啦……但東九是叔叔，敏子卻是姐姐嗎？」語氣裡滿是幽默的吃味，也讓粉絲一秒看穿他的「小小委屈」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

目前孔劉與宋慧喬正共同拍攝新劇《慢慢地，強烈地》，這部由盧熙京作家執筆、製作費高達韓幣800億元（約台幣20億元）的大作，以1960～80年代韓國演藝圈為背景，講述一群在動盪時代中仍追尋夢想的藝人們的故事，因此劇組中有不少兒童演員與工作人員參與。

▲孔劉和宋慧喬目前一起拍攝新劇《慢慢地，強烈地》。（圖／翻攝自Instagram／gongyoo_official、kyo1122）



孔劉的「吃醋發言」曝光後，韓網瞬間笑翻。有人忍不住留言：「他真的全程盯著那張貼紙吧？」也有人看著照片狂笑：「東九叔叔真的很受傷耶！」甚至有網友注意到童星貼紙上在「東九叔叔」後面還加上一個句點，笑稱「那個句點怎麼突然充滿距離感」。

也有網友逗趣表示：「慧喬是姐姐，可是孔劉就……的確比較像叔叔啊哈哈。」另有人笑著說：「不想叫歐巴所以改叫叔叔嗎？」還有人反過來安慰孔劉：「那要不要改叫你東九姐姐？」