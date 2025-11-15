孫生女友半夜突PO「無止盡騙我」！連發6貼文：為什麼現在綠茶那麼多

記者潘慧中／綜合報導

孫生之前深陷性騷擾風波，女友多芬的一舉一動也連帶受到關注。沒想到，多芬近日接連在社群網站PO出「到底為什麼現在綠茶那麼多」、「無止盡的欺騙我」等貼文，讓不少粉絲好奇是否感情關係生變。

▲多芬的貼文內容讓粉絲不禁擔心她的感情狀況。（圖／翻攝自Threads／_dfen_bb）



多芬最近在Threads悄悄發文吐露心聲，6天前先是說「不為想太多的事情困擾，我累了」，2天後又憤慨地說「人好就要被欺負嗎」，隔天凌晨還說：「太不可思議了這一切。」

▲多芬6天前的發文就開始不太對勁。（圖／翻攝自Threads／_dfen_bb）



更加引發討論的是，多芬11日再度發文表示：「想問一下，一個人家裡貼著另一半異性的照片，還有監視器，請問你還敢跟這個人回去睡覺嗎？」

▲孫生陷入性騷爭議後，仍和多芬交往中。（圖／翻攝自Instagram／soon6669、_dfen_bb）



不只這樣，多芬12日清晨6點多仍繼續發文，「到底為什麼現在綠茶那麼多？ 」沉默3天後，她今（15）日凌晨2點多又發文說「無止盡的欺騙我」，讓粉絲都很擔心她和孫生的感情狀況。