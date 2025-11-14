直擊／3萬人坐滿大巨蛋！SJ東海發抖快哭　9人齊牽手：我們回來了

記者吳睿慈／台北報導

韓流帝王SUPER JUNIOR於14日迎來「SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR 」臺北大巨蛋第一場演出，他們以出道曲〈Twins (Knock Out)〉開場，一連帶來多首歌曲後，9位成員雖然喘，但掩不住站上夢想殿堂的激動，厲旭驚訝地說：「怎麼會來這麼多人？你們是我們的粉絲沒錯嗎？這不是整人吧？我真的嚇到了！」連東海都在上台前緊張到發抖直呼「快哭了」。

▲SJ站上大巨蛋。（圖／讀者提供）



SUPER JUNIOR出道20年，在台灣獲得廣大粉絲群喜愛，他們成為韓國首組登上臺北大巨蛋的男團，也是截至目前海外歌手3場入場人數最高且完售的團體。利特激動到大喊「臺北大巨蛋」，比出哭哭的表情，團體問候後，由神童率先打招呼：「本來在進來之前，我想要調配體力，但是一看到你們我就太興奮了，E.L.F.你們最棒。」厲旭驚訝到反問「怎麼會來這麼多人？你們是我們的粉絲沒錯嗎？這不是整人吧？我真的嚇到了！」

▲SUPER SHOW 10在14日揭開序幕。（圖／讀者提供）



身經百戰的東海感性表示「各位，我真的話講不出來，一開始上台前我太緊張在發抖，好像快哭了」，藝聲感性接話：「E.L.F.你們最棒！我是藝聲，真的非常、非常謝謝，是很感激的時刻。」始源大喊「台北，我回來了，我回來了，我覺得東海答對了，因為今天太不像話了！3天賣完臺北大巨蛋，謝謝大家你們的關注」。

▲3萬人坐滿大巨蛋，SJ東海上台前發抖直呼「快哭了」。（圖／讀者提供）



緊接著圭賢用台語打招呼「打給厚」，他開心地用中文說：「你們現在收看的是圭賢，答對了，我是台灣觀光宣傳大使圭賢，真棒！台灣ELF們這麼多嗎？太帥了。」金希澈則是望著台下驚訝現場回音很大，「觀眾超級多，所以聲音迴響很大」，隨後9人牽起手大喊「我回來了」，場面超感性。

▲粉絲尖叫聲有回音，金希澈嚇到驚呼。（圖／讀者提供）



銀赫也向眾多老婆打招呼，巧的是，媽媽也在台下，於是他順勢喊「媽～這是我的老婆」，成員則虧「你這個花心鬼」，他笑了一下回答「這也是沒辦法的事」，利特則是情緒高漲，熱情大喊「台灣，我回來了，我們現在也有被嚇到，各位，你們進來的時候有嚇到吧，居然可以坐滿，還有LED大螢幕這樣展開我們也嚇到，這個是現實，這不是夢，韓國的藝人首次台北大巨蛋完售，我們在經過這樣的歷史瞬間，SJ還沒有死去，E.L.F.還活著。」現場氣氛超感動。