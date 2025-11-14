專訪／《泥娃娃》票房破億倒數！蔡思韵從小學芭蕾　「沒想到用在拍鬼片」

記者蕭采薇／專訪

台式驅魔恐怖片《泥娃娃》票房邁向億萬大關，片中飾演「地表最恐怖孕婦」的蔡思韵，戲外剛與劉俊謙甜蜜完婚。首度飾演準媽媽，還是個中邪的孕婦，蔡思韵接受《ETtoday星光雲》專訪時，坦言一度很糾結，「因為我一方面很害怕，一方面又覺得，這個角色很有挑戰性。」

▲蔡思韵在《泥娃娃》飾演「地表最恐怖孕婦」，電影票房邁向億萬大關。（圖／記者周宸亘攝）

蔡思韵說：「因為我很怕鬼片啊！所以導演他們就用另外一個角度去讓我理解這角色，跟我說『沒有那麼可怕啦，不是鬼』什麼的，說服我說，角色比較像精神分裂。」她也坦言，一開始看完劇本覺得很害怕，「但是後來我真的覺得這個角色其實很好玩，表演上面是一個很大的挑戰，我就還是想要嘗試看看。」

▲蔡思韵在《泥娃娃》中邪，半夜古怪行徑令人渾身發毛。（圖／天予電影提供）

至於怎麼看中蔡思韵，《泥娃娃》導演解孟儒笑說：「因為我看報導，她以前是跳芭蕾的。」因為角色的工作是修復師，想找個有氣質，又能駕馭電影中有如《大法師》般的下腰動作，非常考驗肢體和柔軟度。蔡思韵也笑說，從小學芭蕾，沒想到有天是用在這裡，「我現在覺得回想，真的謝謝媽媽送我去學芭蕾，我那時候完全沒有想到，反而在一部鬼片，要在肢體上有這麼大的挑戰。」

▲蔡思韵本身不敢看恐怖片，一開始對接演《泥娃娃》也有些顧慮。（圖／記者周宸亘攝）

現場完全沒有替身幫蔡思韵演出，她回憶：「我本來以為下腰只要一下下，但一下下怎麼這麼久！」而在下腰的動作時，她聯手都不能撐在地方，只能是跪著，並且單純「靠腰」的力量，蔡思韵開玩笑說：「腰真的很痠，然後那個導演還沒給我按摩的錢。」

不過真的演出後，蔡思韵倒是不害怕了，還覺得很好玩，「因為你可以沒有任何包袱，因為完全就不用想美不美，就是要多可怕就多怕，多噁心就有多噁心。我沒有試過這種這麼極致，這麼瘋狂的狀態，我就覺得其實演的很爽很開心。」

▲為了演出孕婦，蔡思韵特地從劇組了借了假肚子回家練習姿態。（圖／記者周宸亘攝）

為了演出孕婦，蔡思韵特地從劇組了借了假肚子回家，「我原本以為是像枕頭，應該很輕吧？但其實是有重量的，甚至重量會隨著角色懷孕的過程增加，我就在家裡練習，感受那個走路的感覺啊，然後坐著站著彎腰啊，撿東西啊之類的。」但她笑說，的確是不敢挺著假肚子出門，「我怕到時被拍到，還得想辦法解釋。」

▲《泥娃娃》蔡思韵片中老公是楊祐寧，戲外丈夫也是男神劉俊謙。（圖／記者周宸亘攝）

戲外剛成為新婚人妻，不過蔡思韵說，目前她和劉俊謙都還是想把重心放在工作上，「如果要問我想不想生小孩，現在是偏不想。」她坦言：「我覺得當媽媽最辛苦的，反而不是大肚子這種事。當然身體的辛苦也是很辛苦，但最辛苦的還是精神跟時間。我覺得現在最大的困難，是對於我來說，我還是有我自己的夢想。」《泥娃娃》全台持續熱映中。

▲蔡思韵日前與劉俊謙在日本低調完婚。（圖／MOM production limited提供）