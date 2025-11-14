韋禮安攜手嘻哈新人唱OST：唱到讓人想跳上跳下

記者蔡琛儀／台北報導

韋禮安延續新EP《LoveWeiBackVol.1》復古熱度，再度跨界影視，攜手《大嘻哈》人氣饒舌歌手艾蜜莉AMILI，為影集《監所男子囚生記》獻唱片頭曲〈不開心就跳起來〉，兩人一聽Demo就被跳躍能量吸引，笑稱「很有突破性，也會不自覺想跟著跳」。

韋禮安、艾蜜莉AMILI演唱戲劇《監所男子囚生記》主題曲〈不開心就跳起來〉。（圖／索尼提供）

韋禮安坦言首次接觸「監獄喜劇」題材覺得新鮮，「一般人對監獄的想像都比較沉重，但這次是用喜劇的方式去呈現，我一看到企劃就覺得『哇，這個很特別』，也很好奇自己的音樂能怎麼和這樣的題材結合。」

他第一次聽到歌曲的Demo，就覺得跟他以往演唱過歌曲的風格完全不一樣，對他而言很有突破性，也充滿趣味，「那種跳躍、帶點調皮的能量，讓我馬上就有畫面感。」更笑說：「我在錄音室邊唱邊想跳，整個人像被歌曲的能量拉著走，幾次甚至差點真的跳起來！那種『唱到會讓人想跳上跳下』的感覺很難得，也讓這次錄音變得特別投入、特別好玩。」

首次參與OST饒舌創作的艾蜜莉AMILI則以口語化方式呈現角色情緒，因此特別以淺顯易懂、口語化的方式呈現畫面感，希望讓聽眾在每一句中都能產生共鳴：「生活有時不順遂，但我想透過這段Rap傳達—即使生活再難，我們還是撐下來了。」