桌球王子變鋼鐵男江宏傑苦練心肺　許孟哲「不受傷最重要」

CrossFit熱潮正夯！2025全球極限體能鋼鐵大賽（Taichung Power Fitness Grand Prix, TPF）進入倒數一個月，將於12月12日至14日在臺中市府廣場及新市政公園盛大登場。這是臺灣史上規模最大、獎金最高的體能競賽，總獎金突破新臺幣百萬元。全能藝人許孟哲與桌球王子江宏傑屆時將化身參賽者，與來自10個國家的選手及台灣好手共同競爭。

▲許孟哲希望不要受傷。（圖／全球極限體能鋼鐵大賽）



上週許孟哲隨大賽到台中宣傳，現場見證滿滿人潮。他笑說，本來以為這種超累的體驗活動會只有小貓兩三隻，沒想到民眾超級熱情，每個人都排隊想要嘗試，現場人潮根本沒有減少。另一位參賽者江宏傑雖然未到台中宣傳，但已進入備戰狀態。他坦言，剛開始考慮了一陣子要不要參賽，畢竟退役後就沒有進行過高強度運動。不過身為教練的他，平時總是喊著要球員堅持、不要放棄，這次也希望讓球員們看看，教練同樣為了自己的目標在努力。

▲江宏傑苦練心肺為參賽。（圖／全球極限體能鋼鐵大賽）



許孟哲專長冰球、江宏傑專長桌球，但對CrossFit都是第一次接觸。許孟哲表示：「冰球訓練本來就非常重視腿力，所以在這方面讓我比較有信心。」他這次訓練著重在下肢、核心與心肺，並與江宏傑分配好項目，集中在自己負責的部分。他認為最困難的是項目之間的跑步；而江宏傑則坦言，每做完一個項目就要跑700公尺，「心肺負擔真的很大」。

▲體能上挑戰相當高。（圖／全球極限體能鋼鐵大賽）



兩人在工作之餘，都努力讓運動融入生活，並分享各自的保養秘訣。江宏傑表示，自己會利用球員休息時間進行重量訓練，運動前一定充分熱身，讓身體保持在完全打開的狀態。許孟哲則認為：「不受傷是最重要的原則。」他笑說，現在連打冰球或羽毛球都不敢太激烈，怕受傷影響訓練與比賽。



轉眼已是11月，2025年即將進入尾聲。許孟哲坦言，今年原本沒有特別設定目標，但接觸全球極限體能鋼鐵大賽後，希望能重新讓運動成為生活的一部分。他分享：「運動的時間不該是擠出來的，而是生活的一部分。有時間就去打球或健身，沒時間也能在家做高強度間歇訓練。」



江宏傑則表示，今年設定的目標已順利達成，成功挑戰了一些原本以為做不到的事情。這次參加全球極限體能鋼鐵大賽更是跨出他的舒適圈，他期許自己「能夠安全、健康地完成這場挑戰」。



全球極限體能鋼鐵大賽不僅是競技舞臺，更是一場全民運動嘉年華。活動期間將同步舉辦「亞洲綜合體能高峰論壇」及「臺中國際運動健身博覽會」，邀請國內外專家與品牌共同參與，並推出多元互動體驗活動，包括有氧健身、銀髮體適能、微醺瑜伽提斯與親子綜合體能，讓不同年齡層的民眾都能享受運動樂趣。