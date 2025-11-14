人人犬舍引眾怒！米可白「苗栗動保再次讓人失望」　潘慧如籲制度改善

記者張筱涵／綜合報導

苗栗縣公館鄉「人人犬舍」被查出不當繁殖、290隻犬隻多數遭割聲帶，引發全台輿論譁然。雖然縣長鍾東錦日前強調將「重罰並廢照」，並公布總額達480萬9千元的罰單，但事件最新發展持續引發關注。藝人米可白、潘慧如陸續發文，直指此案暴露出台灣動物保護制度的漏洞，引起廣泛討論。

▲▼苗栗人人犬舍非法繁殖。（圖／苗栗縣動防所提供）



■ 米可白：「孩子沒有被救出，只是轉移到另一個繁殖場」

米可白13日發文指出，三週前發生的「人人犬舍」事件，縣長曾承諾要「重罰、嚴懲、全數沒入」，但結果讓人失望。

她指出，狗狗們並未真正被帶離惡劣環境，「年輕、可繁殖的狗狗全部送回業者，只把不能生的老犬收容」。她也批評苗栗縣政府的處分書竟將「割聲帶」歸類為「絕育以外的非必要手術」，未認定為虐待動物，與當初官方立場落差巨大。

米可白痛心寫道：「這不是動保，這是默許殘忍。他們被割聲帶、被沉默，卻依然在無聲的地獄裡被利用。」並呼籲更多人關注分享，讓這些犬隻「能再看到希望的曙光」。

■ 潘慧如：「受害動物被財產權擋下，制度失去力道」

潘慧如14日也發文，「評鑑制度可能沒有發揮作用，稽查可能流於形式，法律在需要保護動物時失去力道，違法造成的受害動物，被『財產權』擋下，最弱勢的生命最難被救，這不是 273 隻狗的故事而已，是台灣動物保護制度的照妖鏡。」

潘慧如呼籲民眾不要遺忘：「如果我們不看、不問、不記得，下一個273，很可能已經在某個角落發生，願每一隻狗，都不再被沉默。願制度真的開始改變。」

■ 官方：最高開罰480萬9千元、限期改善 不排除依法入所開放領養

苗栗縣政府先前指出，人人犬舍由獸醫師經營，場內290隻犬有九成遭割聲帶，部分老犬、病犬仍被迫繁殖。縣府依《動保法》及《獸醫師法》合計開罰480萬9千元，並廢止寵物業許可證，要求限期改善環境。

縣長鍾東錦表示，若業者無法依規定安置犬隻，將依法將狗接入收容所並公告開放領養。