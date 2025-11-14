抽百箱泡麵／金馬預測王熱投中　觀眾最挺這三部

活動小組／綜合報導

第62屆金馬獎將於11月22日隆重登場，ETtoday新聞雲App同步舉辦【金馬預測王】網路票選活動，邀請影迷預測「最佳男主角」、「最佳女主角」及「最佳劇情片」得主，活動自11月10日啟動後，投票熱烈，目前截至11月13日，三大獎項已出現暫時領先者：

● 最佳男主角：藍葦華《我家的事》暫居第一

藍葦華在電影《我家的事》中飾演一位不擅表達內心壓抑、努力維持家庭關係的父親，以內斂的演技呈現含蓄且矛盾的父愛，獲得不少觀眾與評論肯定。

● 最佳女主角：劉若英《我們意外的勇氣》票數領先

劉若英在片中飾演高齡臥床待產的女性角色，呈現出從職場強者經歷臥床懷孕的心路歷程，在演繹事業女性面對生命轉折的複雜情感，展現深深觸動人心；該角色為導演改編自真實經歷。截至目前，劉若英在預測投票中「壓倒性領先」，成為最受看好的影后候選人之一。

● 最佳劇情片：《左撇子女孩》高票獨走

目前在最佳劇情片票選中，《左撇子女孩》以投票率超過半數、高居榜首。本片以夜市為背景，描繪母女三人遷居台北擺攤、面對傳統與現實的衝突。此次入圍金馬9項，並代表台灣角逐奧斯卡。片中充滿台灣生活細節，風格溫暖真摯、直指家人間的溝通困境。

