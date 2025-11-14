孫儷帥兒14歲了！慶生照露逆天高顏值…罕吐育兒辛酸：繃不住哭了

記者陳芊秀／綜合報導

大陸明星夫妻鄧超與孫儷近日為大兒子「等等」慶祝14歲生日，等等如今暴風抽高，已經是帥氣少年。而孫儷感性寫下長文，罕見吐露當年成為新手爸媽的辛酸，更坦言一度繃不住淚崩。

▲鄧超與孫儷為大兒子等等慶祝14歲生日。（圖／翻攝自微博）

回憶新手爸媽的辛酸。她笑說，老公鄧超從12日凌晨就開始傳訊息給她（兒子11月12日生日），提醒14年前的此刻在做什麼，孫儷形容鄧超「昨天的眼睛應該是在潮水中度過的」。她回憶，當時剛生完「卸了貨」，一起床差點站不穩摔倒，把老公嚇得夠嗆；兒子因新生兒黃疸照光，「等等照多久他就站多久」，出院後兩人更是焦慮到不行，「吃少了我們擔心，吃太多也擔心...反正就沒有不擔心的」，直到有一天她繃不住大哭，鄧超竟提議「不行 的話我們再去住院吧」，讓她感嘆：「就這樣一路闖關到了今天，14年了耶！」

▲鄧超與孫儷每年曬孩子慶生照，都會出現親娃親到變形的合照，從小親到大。（圖／翻攝自微博）

▲孫儷罕見吐露新手爸媽的辛酸回憶。（圖／翻攝自微博）



孫儷貼文也釣出鄧超本人。老公一如往常地在留言區搞笑又深情地寫下：「太太辛苦！不要再傷害我的視力了。」粉絲一看就懂，這句「傷害視力」是他獨特的幽默，暗指自己被老婆的長文感動到「哭瞎」，短短一句話道盡了對妻子的心疼與滿滿的愛。

▲鄧超回應孫儷。（圖／翻攝自微博）

夫妻各自公開兒子近照，最引人注目的每年必備「爸媽親娃照」。只見等等坐在沙發中間，鄧超與孫儷一左一右，同時嘟嘴往兒子的臉頰親下去，等等的臉被爸媽的愛意「夾擊」到五官都皺在一起，而這樣的合照從孩子兒時拍到長大，感受到爸媽滿滿的愛。而在另外幾張獨照中，14歲的等等在「生日快樂」的燈光前許願、吹蠟燭，雖然光線昏暗，仍可看出他高挺的鼻樑和帥氣的側臉，被網友形容「還以為是哪個男明星，原來是等等」、「帥這是可以說的嗎」，鄧超也公開父子打籃球的照片，等等擁有筆直長腿，跳躍投籃的姿勢相當帥氣。

▲等等繼承鄧超、孫儷明星基因，越大越帥氣。（圖／翻攝自微博）