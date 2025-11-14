仙俠劇作者突發文求救！　428字怒控「被逼寫下遺書」疑精神分裂

記者陳芊秀／綜合報導

大陸知名作家一度君華創作多部小說走紅，代表作《星落凝成糖》曾改編仙俠劇，2023年播出時掀起追劇熱潮。然而她昨（13）日晚間突然發文「救救我」，並聲稱遭人用電磁波干擾腦部、心臟，由於語出驚人，精神狀態也引發外界關注。

▲仙俠劇《星落凝成糖》原著作家一度君華突發求救文，精神狀態引發外界憂心。（圖／翻攝自微博）

一度君華激動發文求救，聲稱有人以「北京市西便門外白雲觀監院李信軍道長」的名義，對她進行腦部、心臟的干擾與威脅。她表示自己試圖反抗、離開家住飯店，但卻「毫無作用」。文中更直指對方「不為錢財」，卻「逼我寫下遺書」，甚至「一天只允許我睡一個小時」，讓她瀕臨崩潰。

接著一度君華表示，害怕「報警沒有證據」，會「被當成精神病人」，因此只能公開在網路上求救，並標註了中國道教協會和北京道教協會的官方帳號，希望能「查出兇手」。

▲一度君華聲稱被電磁波干擾腦部、心臟，還被逼寫遺書。（圖／翻攝自微博）

就在這篇求救文發出的幾小時前，一度君華才剛發文，解釋自己「消失的日子」發生了傳奇經歷。她稱自己更新完小說最新一章後，陷入迷惘，決定暫停更新，並「走進了一段匪夷所思的故事裡」，文末還安撫粉絲「人平安，不必擔心」。未料才剛報完平安，就發出激烈的求救文。

▲一度君華前一篇文章才剛強調自己平安。（圖／翻攝自微博）

貼文底下湧入數千則留言，網友輪番留言：「我很喜歡的小說作者，這是怎麽了？」更有讀者分析：「這是典型的被害妄想，可能是精神分裂，得考慮趕緊報警找到本人，確保人身安全」。還有書粉Tag文學網站「晉江文學城」與警察，憂心留言「晉江編輯有辦法聯繫到作者嗎？看起來精神狀態不太好，不管怎麽樣先保證作者的人身安全」、「要不要找家人帶去醫院看一下比較穩當？」

▲一度君華疑似精神分裂，網友頻建議家人快帶去就醫。（圖／翻攝自微博）

【一度君華微博全文】

中華道門，全真，請救救我！！！！有人以北京市西便門外白雲觀監院李信軍道長的名義，以高頻電磁波對我進行騷擾。並號稱是全真的一門功法，名叫正心！！他用很長一段時間對我進行腦部、心臟的幹擾、威脅！！我不相信，反抗，離開家去酒店居住，但毫無作用。此人不說目的，不為錢財！！但！！他逼我寫下遺書，發給一個名叫梁興揚的道長。我不認識他們！！但是，我被迫發出！！如今，他又想驅使我做別的事，一天只允許我睡一個小時。此人不露面，只說他是北京市西便門外白雲觀監院李信軍！！！我向北京白雲觀公眾號發去求救信息，但無回覆。我怕報警沒有證據！！！被當成精神病人，只能公開@北京白雲觀微博 @中國道教協會-TAC @北京道教協會 是否能救我，為我查出兇手！！！並看看是否別有隱情。無奈公開，請，中華道門救我！！！