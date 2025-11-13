LV品牌大使男星爆雙面！　答應櫃姐合照「轉頭就投訴」身分2線索曝

記者蔡宜芳／綜合報導

微博近日盛傳一名LV品牌大使、名字字數為三個字的大陸男藝人去LV專櫃購物，在與櫃員合照後，轉頭就向LV總部投訴，根本雙面人。線索曝光後，引發網友熱烈討論，也有不少男藝人躺著中槍。

▲大陸三字男星被爆雙面人。（圖／示意圖資料照）

有網友爆料指出，某位男星到LV專櫃購物時，被服務的櫃姐認出，由於櫃姐是粉絲，便詢問能不能合照。男星當下答應了，隨後其他幾名櫃員也都前來要合照，「有的還發朋友圈說『好幸運，今天遇到了品牌大使本人，很帥，私下很nice』。」怎料，幾天後，當天所有上班的櫃員都受到了處罰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

網友稱，該位男星雖然和大家合照了，轉頭卻向品牌總部投訴「櫃員影響私人行程」，行徑表裡不一。爆料網友對此直說：「你要是不想合影，可以拒絕呀，你就說是私人行程，不太方便不就好了。那些店員又不是硬逼你合影，你同意了，又私下把打工人全舉報去總部，真的挺沒品的。而且他的人設就是『溫柔』，我笑掉大牙。」

▲網友爆料LV品牌大使男星投訴櫃姐。（圖／翻攝自微博）

傳聞曝光後，網友列出到今年為止還在擔任LV代言人或品牌大使、摯友的男星，包括朱一龍、王嘉爾、王鶴棣、時代少年團、白敬亭、徐明浩、黃明昊等人，掀起熱烈猜測。

▲網友列出LV品牌代言人、大使、摯友。（圖／翻攝自微博）