謝侑芯閨密無言「黃明志獲保釋不發一語」　IG發12字洩心情

記者王靖淳／綜合報導

網紅謝侑芯上個月被發現猝逝馬來西亞飯店的浴缸內，其中歌手黃明志被爆出牽涉其中，今（13）日是他遭大馬警方延扣的第9天，由於尚無直接證據顯示他涉及命案，因此黃明志稍早在「警方擔保下獲釋」（口頭保釋）。為此，謝侑芯的閨密謝薇安在得知消息後，透過IG限動發聲了！

▲謝薇安（圖右）是謝侑芯的好友。（圖／翻攝自Instagram）

黃明志今（13）日約在下午3點多完成保釋程序後，出現在警區總部大廳，但當他一看到外頭媒體陣仗，立刻和女友、律師等人移動到大樓另一側，全程不發一語。為此，謝侑芯的生前閨密、網紅謝薇安在得知消息後，在IG限動PO出了一張對話截圖，並以12個「............」來表達她當下的無言心情。

▲謝薇安發聲。（圖／翻攝自Instagram／missingvivian）

此外，吉隆坡警方表示，黃明志將於今（13）日起至11月26日期間，在警方擔保下獲釋（亦稱口頭保釋），以等待取得死者的驗屍報告，待驗屍報告取得後，調查報告將會再次送交吉隆坡檢察總署進行審核；警方目前也還在破解黃明志與謝侑芯的手機內容，若有新的事證仍會採取相關應變措施。