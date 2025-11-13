Billboard Live TAIPEI登台！中島美嘉打頭陣首演　陶晶瑩「開箱VIP」親測音響

記者蕭采薇／台北報導

「全球最具指標性的音樂品牌」終於在台灣登場！Billboard Live TAIPEI於13日正式開箱，並公布超豪華夢幻卡司，將由日本天后中島美嘉（Mika Nakashima）擔任開箱首演，後續更有徐若瑄、大無限樂團（Do As Infinity）、鮮于貞娥（Sunwoo Jung-A）、王若琳、陳勢安與Eric Martin（Mr. Big 主唱）接力登場，跨越日、韓、台、美的陣容氣勢驚人。

▲Billboard Live TAIPEI開箱。（圖／記者蕭采薇攝）

三金主持人陶晶瑩（陶子），以「開箱VIP」身分亮相，並於現場親領Billboard Live TAIPEI的VIP金卡，象徵台灣首批尊榮會員正式誕生。在介紹樂手時，陶子原以為後方樂手全是外國人，結果發現其實有人台語也可以通，立刻對鍵盤手親切問候一句「呷飽沒？」讓全場爆笑。

陶子更在現場開金嗓，笑說：「我應該是圈內最愛唱歌的主持人了吧？總要試試看音響設備怎麼樣呀！」隨後「開金口」演唱名曲《LOVE》，一開嗓就讓現場瞬間安靜，專業級場館加持，讓她完全收服全場。親身力行完成最有棒的開箱示範。

▲三金主持人陶晶瑩（陶子），為Billboard Live TAIPEI開箱。（圖／記者蕭采薇攝）

CREDO HOLDINGS董事長白井浩一也分享他與台北的「第一眼緣」。他說第一次來到這座城市就被能量與創造力震撼，「這就是Billboard Live想呈現的精神。」他以溫柔又篤定的語氣表示，台北是連接日本與世界的重要城市，能在一年半內打造出這座世界級場館，全靠夥伴間緊密合作，「這是一個由熱情與專業堆疊而成的作品。」

而 Billboard Live TAIPEI總監、前 Billboard JAPAN CEO 北口正人更是情緒滿滿。他回憶自己原本只是鐵道公司上班族，是一位「奇特又令人敬重的上司」山崎登，引他踏入音樂世界，並對他說：「日本終將迎來每天都能聽到真正現場音樂的時代。」

▲Billboard Live TAIPEI開箱。（圖／記者蕭采薇攝）

北口正人後來一路打造大阪、福岡、名古屋的藍調酒吧，再推向東京、大阪、橫濱的 Billboard Live。如今，他把這趟跨越30年的旅程帶到台北。他感動地說：「BBLTP不是複製日本，而是只有台北才能誕生的 Billboard Live。」他也笑說，相信山崎登今天一定會在天上微笑，全場瞬間被這份傳承與情感打動。

Penske Media Corporation（PMC）代表 Gurjeet Chima 也親自現身支持，他肯定台北是亞洲最具文化能量的城市之一，並透露 Billboard Live TAIPEI 將成為 PMC 佈局亞洲的重要節點，未來將串連日本、美國與更多城市，打造全新的國際音樂交流網絡。