Sandy「憔悴疲憊枯竭」難得吐育兒心聲！看5年前舊照：嫌棄我自己胖

Sandy（吳姍儒）12日在社群網站透露，5年前的她曾在未減肥的狀態下變超瘦，「扁到應該算是蠻令人羨慕的腰，尖到像濾鏡的下巴，還有永遠要化妝打亮打澎的過瘦的臉頰。」但即便如此，她仍常聽到批評聲，「包含我自己。」

談到那段時間的心理狀態，Sandy 坦言當時的自己「打從心裡不覺得我夠好，並且不自知。不自知是恐怖的」，她形容自己會在工作以外把自己一層層包起來，那不是單純的不自信，而是「單純『不覺得好』並且難以言狀」，甚至會對自己說「反正我最好就只有這樣了」。

如今，Sandy想藉此呼籲所有女生別再陷入自我否定，「5年過去了，我還在學習，龜速甚至遲緩地在學習。」直到耗費巨大力氣，她才明白自己是如此不覺得好，「現在依然要在日常中持續看見，或是維持洞見。」

成為媽媽後，Sandy更深刻體會到各種內心糾結，「憔悴、疲憊、枯竭，雖然持續希望供給足夠豐盈的能量給世界，卻也更加感受到慣性自我嫌棄的恐怖威力……。」儘管如此，她仍堅持健康第一，「我明確說過我產後不減肥，因為那真的不健康。」但她也坦承這場心理戰從未停歇，「穿不下的、被批評的、自棄的……一樣要承擔。」在演藝圈工作，使她更常面對外貌壓力。

Sandy最後表示，這篇貼文只是當下的心情紀錄，希望外界不要過度解讀。「切勿隨意下定論和各種推敲，我只能確定，反正未來精彩可期。」

整整五年前，我曾經瘦成這個樣子，在沒有減肥的狀況下扁到應該算是蠻令人羨慕的腰，尖到像濾鏡的下巴，還有永遠要化妝打亮打澎的過瘦的臉頰⋯同時還是有人會嫌棄我胖，包含我自己。也不過五年前，我總是覺得自己不好，就算理智上明白，嘴上說得很清楚，甚至文字寫的優美華麗，在鼓勵他人的同時，我嫌棄我自己。我打從心裡不覺得我夠好，並且不自知。不自知是恐怖的，生活中我持續苛刻自己，工作之餘就是把自己一層一層包裹起來，那不是簡單的沒自信而已，是單純「不覺得好」並且難以言狀。有點像是「反正我最好就只有這樣了」然後再用各種文藻去順當時的邏輯思考。女孩啊，千萬不要這樣嫌棄自己，五年過去了，我還在學習，龜速甚至遲緩地在學習，我耗費極大力氣和至少五年才驚覺自己是如此不覺得好，現在依然要在日常中持續看見或是維持洞見。這不光光是瘦不瘦的議題而已，是一個女孩女人的這一段短短的漫漫長路。我後來結婚生子育兒憔悴疲憊枯竭，雖然持續希望供給足夠豐盈的能量給世界，卻也更加感受到慣性自我嫌棄的恐怖威力，我給的越來越是我需要卻沒得到的。就體態上來說，我明確說過我產後不減肥因為那真的不健康，而我真的到現在都沒有嘗試減肥，but is there a battle? Of course! 穿不下的、被批評的、自棄的⋯一樣要承擔，畢竟是「這個產業」（但這到底有合理嗎一半一半吧）我還是想那樣細細扁扁的穿什麼後腰都別夾子，但我現在要如何抵達我的想要或是抵達何種程度的想要⋯我看我需要更多思考和耐心。Not yet, it’s only not yet. 這篇記錄一下我的想法，切勿隨意下定論和各種推敲，我只能確定反正未來精彩可期。