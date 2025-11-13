串流收視週榜／《操控遊戲》4新作排行大洗牌！黑馬日劇破流量紀錄

記者陳芊秀／綜合報導

11月台灣各家串流平台的接連上架不少新作，且題材新穎，再度出現收視大洗牌的場面！其中Disney+的《操控遊戲》上線後火速衝上第一名，Netflix則是台劇《黑盒子》擠下了《回魂計》，《ETtoday星光雲》與大家一起關注最新串流收視排行。

韓劇《操控遊戲》開播2天登冠

▲《操控遊戲》開播氣勢強。（圖／翻攝自韓網）

據統計網站Flixpatrol的數據顯示，《操控遊戲》自11月5日上架Disney+，自7日起連續6天衝上台灣日榜第一，而原本霸榜多日的《宇宙Marry Me？》則退至日榜第3名。該劇翻拍2017年電影《虛擬城市》，電影版與劇版男主角皆是池昌旭，故事描述平凡男人「台仲」捲入犯罪事件，並因此入獄，當得知一切幕後黑手是都敬秀飾演的「耀翰」，決定展開復仇行動。

台劇《黑盒子》擠下《回魂計》

▲《黑盒子》故事驚悚。（圖／翻攝自IG）

台劇《黑盒子》上週Netflix週榜第7，最新一週奪下排行冠軍，已經蟬聯3週第一的《回魂計》退居第3名，同時連續兩週LINE TV收視冠軍。該劇改編自台灣漫畫家Pony在LINE WEBTOON連載的同名漫畫，共有4個單元，是台灣少有的奇幻驚悚題材，一開播就成功吸引追劇觀眾注意。

《人浮於愛》3平台熱播

▲《人浮於愛》糾葛感情線吸睛。（圖／翻攝自IG）

台劇《人浮於愛》目前在3平台收視成績傲人，在iQIYI上架面對眾多陸劇競爭，突圍收視排名第5名，在MyVideo已經連續3週第一，在公視+也已經2週第一。該劇改編自知名作家侯文詠的小說，描述兩段糾結的感情，一個涉及劈腿背叛，一個描述身分懸殊的戀愛，迴響反應在收視排名。

黑馬日劇《有本事換你來做啊》

▲《有本事換你來做啊》收視率、網播量雙雙破紀錄。（圖／翻攝自X）

秋季日劇出現一部黑馬神劇《有本事換你來做啊》，該劇改編自同名漫畫，描述一對交往多年的男女分手後，兩人慢慢改變成長的過程，由夏帆、竹內涼真主演。而男主角思想古板被形容「化石男」，竹內涼真的演技被大讚「不像演的」，夏帆飾演為了維護感情隱忍真實想法的忍耐型女友，也令觀眾心疼。該劇最初收視率起伏不定，但網播量不斷刷新電視台歷史紀錄，最新第6集收視8.1%創下新高點，打破原先預期成為秋季收視最強勁的作品。該劇也在台灣KKTV連續5週冠軍，本週首度進friDay影音熱門週榜，位居第8名。

【台灣9串流平台收視】

Disney+／《操控遊戲》超越《宇宙Marry Me？》

▲《操控遊戲》上架2天擠下冠軍《宇宙Marry Me？》。（圖／翻攝自臉書／Disney+）

friDay影音／黑馬日劇《有本事》第8名

▲friDay影音收視週榜（11/3-11/9）。（圖／friDay影音提供）

Hami Video／《看看你有多愛我》連兩週第2

▲Hami Video收視週榜（11/3-11/9）。（圖／Hami Video提供）

iQIYI／《天地劍心》連2週冠軍，短劇《破例偏愛》奪冠

▲iQIYI收視週榜（11/3-11/9）。（圖／iQIYI提供）

▲iQIYI短劇收視週榜（11/3-11/9）。（圖／iQIYI提供）

KKTV／《有本事換你來做啊！》連5週冠軍

▲KKTV收視週榜（11/3-11/9）。（圖／KKTV提供）

LINE TV／台劇《黑盒子》連2週冠軍

▲LINE TV收視週榜（11/3-11/9）。（圖／LINE TV提供）



MyVideo／《人浮於愛》霸榜3週冠軍

▲MyVideo收視週榜（11/3-11/9）。（圖／MyVideo提供）



Netflix／台劇《黑盒子》週榜第一

▲▼Netflix收視週榜（11/3-11/9）。（圖／Netflix）

公視+／《人浮於愛》連2週冠軍

▲公視+收視週榜（11/3-11/9）。（圖／公視+提供）