香港直擊／記者告白：我是EXO粉絲！D.O.羞笑「變回偶像」反應超紳士

Disney+年度原創內容發佈會今年移師來到香港迪士尼，13日盛大舉辦記者會，人氣團體EXO成員都敬秀以演員身份現身，他首次在《操控遊戲》挑戰反派，不論是演技、外表都有新的面貌。他今來到活動現場，恰好台下一位來自新加坡的記者是「EXO粉絲」，他馬上謙虛表示「謝謝」，與粉絲的互動很可愛。

▲D.O.在《操控遊戲》首次演反派。



都敬秀曾獲得青龍獎肯定，他這次在《操控遊戲》有突破性的演出，飾演一位冷血又瘋狂的有錢瘋子，他說，「比起害怕，反而是覺得這是挑戰新的角色，擔心比較大，我該怎麼演技、該怎麼演繹，但開始拍攝後，真的做到了，我覺得是很有趣的經驗。」

▲▼D.O.聽到記者是EXO粉絲笑了。



他更注重於把劇本上細節演繹出來，此外還有造型、外表上有特別打扮，經過與製作團隊討論所結出的造型。而現場有來自14個地區、400位記者參與，其中一名新加坡記者在提問時熱情告白「我是EXO粉絲」，他秒轉換身份，變回偶像親切致謝：「謝謝。」就連在空擋時，也對著台下前排的記者表達感謝，態度很親民。

▲D.O.現場鞠躬致謝記者。



此外，華特迪士尼公司亞太區總裁姜熡可在開場致詞時表示：「今天的Disney+原創內容發布會，反映了我們與亞太地區新一代創意人才日益深化的合作關係，體現迪士尼正為 Disney+ 的觀眾探索嶄新的世界與故事。」現場更邀請到迪士尼電視工作室與全球原創電視內容策略總裁艾瑞克施瑞爾（Eric Schrier）、Disney+總裁艾莉莎博文（Alisa Bowen）參與，分享接下來的精彩內容。