快訊／《全明星》黃沐妍結婚1月認了已懷孕！寶寶「陪跑3場馬拉松」超猛

記者潘慧中／綜合報導

黃沐妍2022年因參加《全明星運動會》第3季，知名度更上一層樓。感情生活方面，繼日前證實已於10月中旬登記結婚，她13日在社群網站承認懷孕啦，「謝謝你陪我跨越時差、調整狀態，謝謝你在我疲憊時仍給我力量。芝加哥馬拉松、紐約馬拉松，都是因為有你，我才更有勇氣堅持到最後。」

▲黃沐妍證實已懷孕。（圖／翻攝自Instagram／tystarpiggggg）



黃沐妍向肚中寶寶說：「親愛的寶寶，謝謝你來到媽媽的世界。謝謝你這麼堅強、這麼有韌性，在這樣的時刻，選擇與我相遇。」她透露，從柏林馬拉松返台後得知懷孕時，內心充滿了感動，也因此更加細心照顧自己。

與寶寶一起跑完3場馬拉松後，黃沐妍形容那段過程「意義非凡」。即使跨越時差、身體疲憊，她仍覺得寶寶帶給她力量，「芝加哥馬拉松、紐約馬拉松，都是因為有你，我才更有勇氣堅持到最後。」同時，她也特別感謝老公、醫生與教練在這段期間的全力支持。

▲黃沐妍用影片揭曉這件喜事。（圖／翻攝自Instagram／tystarpiggggg）



談起這段意外卻充滿祝福的旅程，黃沐妍感性表示：「生命的節奏從來不照計劃走，但我學會在變動中找到平衡，在不確定裡繼續前進。」回顧4個月前的Podcast，她曾列出尚未完成的夢想：「想當一個媽媽、想結婚、想考到保險證照、想挑戰六大馬。」如今已完成八成，讓她感到不可思議，也再次確信「一切，真的都是最好的安排」。

▲黃沐妍10月中旬剛登記結婚。（圖／翻攝自Instagram／tystarpiggggg）



展望未來生活，黃沐妍承諾會持續做自己喜歡的事，也會在安全前提下讓寶寶一起感受世界，「謝謝你選擇我。」同時也再度感謝另一半始終相伴、守護每個決定，「我愛你們，這就是我此刻最真實的幸福。」

黃沐妍IG全文：

親愛的寶寶，

謝謝你來到媽媽的世界。

謝謝你這麼堅強、這麼有韌性，在這樣的時刻，選擇與我相遇。

從柏林馬拉松回來後，當我知道有你的那一刻，心裡充滿了震動與感動。那之後的每一天，我都更加小心地照顧自己，也謝謝你，願意陪著媽媽一起，完成生命中三場意義非凡的馬拉松。

謝謝你陪我跨越時差、調整狀態，謝謝你在我疲憊時仍給我力量。芝加哥馬拉松、紐約馬拉松，都是因為有你，我才更有勇氣堅持到最後。

也感謝一路上支持我的老公、醫生、教練。即使他們知道我生命正經歷一場全新的轉變，仍願意讓我在追夢的同時，安心地守護你。

我真的覺得自己很幸運，也很感恩。

生命的節奏從來不照計劃走，但我學會在變動中找到平衡，在不確定裡繼續前進。

前幾天我聽到自己四個月前的Podcast，當時我說：「我還沒完成的夢想，是想當一個媽媽、想結婚、想考到保險證照、想挑戰六大馬。」

而現在的我，已經完成了八成。那種感覺，既不可思議又充滿力量。

一切，真的都是最好的安排。

接下來的日子，我依然會持續運動，繼續做喜歡的事，也會帶著你一起去感受世界——以安全為前提，以愛為核心。

謝謝你選擇我，

謝謝老公始終在我身邊，支持我每一個決定。

我愛你們，這就是我此刻最真實的幸福。