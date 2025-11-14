11月14日星座運勢／射手座兩方情同意合 獅子座感情抱持樂觀
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜牡羊座｜
｜金牛座｜雙子座｜巨蟹座｜獅子座｜
｜處女座｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：喜悅愉快工作
感情：獲得女性貴人
財運：骨董品賺大錢
幸運色：金色
貴人：牡羊
小人：金牛
雙子座 ♊
工作：加強學習專業
感情：獨自休閒時光
財運：拿出資深力量
幸運色：粉紅色
貴人：射手
小人：魔羯
天秤座 ♎
工作：勤奮踏實發展
感情：家庭含飴弄孫
財運：積極理財得財
幸運色：咖啡色
貴人：獅子
小人：射手
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：解決棘手問題
感情：探險發現奇妙
財運：研究高額商品
幸運色：棕色
貴人：雙魚
小人：天蠍
金牛座 ♉
工作：工作效率提高
感情：全家和諧美滿
財運：擁有穩定收入
幸運色：黑色
貴人：天蠍
小人：巨蟹
處女座 ♍
工作：具備專注目光
感情：商討結婚事宜
財運：收割大批獲利
幸運色：淡藍色
貴人：水瓶
小人：雙子
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：良好工作氛圍
感情：異性主動靠近
財運：分散投資有利
幸運色：金色
貴人：金牛
小人：天秤
天蠍座 ♏
工作：有效傳遞信息
感情：青春朝氣活力
財運：購物做好預算
幸運色：棕色
貴人：雙子
小人：處女
雙魚座 ♓
工作：事業以誠相待
感情：人際關係熱絡
財運：擬定展店計劃
幸運色：粉紅色
貴人：處女
小人：水瓶
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：克服長期挑戰
感情：傾訴情感寶藏
財運：研究基金投資
幸運色：紅色
貴人：魔羯
小人：雙魚
獅子座 ♌
工作：活出燦爛人生
感情：感情抱持樂觀
財運：購買低估資產
幸運色：灰色
貴人：天秤
小人：獅子
射手座 ♐
工作：表達友善想法
感情：兩方情同意合
財運：得到業主投資
幸運色：白色
貴人：巨蟹
小人：牡羊
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
讀者迴響