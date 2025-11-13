王子偷吃人妻敗形象！前女友鄧麗欣首回應…曾讚他：善良傳統男生

記者陳芊秀／綜合報導

藝人王子（邱勝翊）近日爆出介入人妻粿粿的婚姻，導致形象重創，現在全面停工，更傳出遭經紀公司切割。他的前女友、香港女星鄧麗欣近日出席活動時，被問及舊愛捲入偷吃人妻風波，首度開口但態度相當低調：「不想回應太多啦」。

▲鄧麗欣與王子曾交往3年。（圖／翻攝自IG）

據《香港01》報導，鄧麗欣舉辦畫展吸引大批媒體前來，當被問到王子與粿粿的事件，坦承「一定有看到」新聞，但隨即表示：「不想回應太多，這是別人的私事，回應太多對這件事沒幫助。」有關王子演藝活動被停工、斷送星途時，她僅回：「真的不評論這麼多。」媒體追問兩人是否還有聯絡？鄧麗欣則果斷否認：「沒有。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

港媒犀利提問，當初兩人分手是否也與第三者有關？鄧麗欣聽聞後立刻封口：「不講這麼多了。」顯然不多談這段舊情。

而鄧麗欣2018年公開認愛王子，雙方約交往3年，曾砸近億在台北信義區開設手搖飲品牌店，隨著感情告吹，投資也跟著退出。分手後王子曾被港媒爆性格花心，她當時親上火線稱讚王子：「他是一個非常好、非常善良的傳統男生，品德好、對家人好、對朋友好、對自己也好，所以很愛惜自己的身體，不菸、不酒、不愛夜生活，認識他的人都很清楚他的為人，請大家不要再揣測，感謝！」而她2021年與王子分手，感情空窗3年後，公開認愛新男友，迎接新戀情。