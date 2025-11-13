NewJeans 3人單方面解約「又單方面回歸」　ADOR謹慎：需確認真實意向

記者張筱涵／綜合報導

南韓女團NewJeans與所屬公司ADOR的專屬合約紛爭出現重大轉折，成員Hyein、Hanni、Danielle、Haerin、Minji相繼宣布決定回歸公司，為團體重啟活動帶來曙光。不過5人的回歸方式並不一致，使得 NewJeans 是否能以完整體回歸依舊存在變數。

▲NewJeans是否能再次以五人姿態回歸樂壇是外界關注的焦點。（圖／翻攝自IG／newjeans_official）



Hyein、Haerin於12日下午率先透過ADOR官方宣告回歸，表示兩人與家人深思熟慮後，決定尊重法院判決並繼續履行專屬合約。ADOR強調，會全力支援兩人的後續演藝活動，這兩名成員是唯一在「事前充分與公司協商」後才宣布回歸的成員。

然而，約三小時後，Hanni、Danielle、Minji也以個別聲明宣布「決定回到ADOR」，但這份聲明並未事先與公司協調。他們解釋，其中一名成員身在南極，導致聯繫延遲，而ADOR 一直未回覆，只能「不得已自行公開」。對於三人的單方面宣布，ADOR回應仍在確認其真實意向，態度明顯保留。

内部消息指出，ADOR對三名成員「未經協商的回歸通知」相當謹慎，因為這種方式與去年 NewJeans單方面提出解約的行為十分相似，後續的協商過程可能仍會伴隨更多條件與變數。

外界普遍認為，NewJeans此次集體表態與ADOR接連在兩起主要訴訟中敗訴有關，包括禁止成員另行簽約的假處分遭駁回，以及專屬合約效力確認訴訟中同樣敗訴。面對法律壓力與團體停擺，成員們被視為「在現實下不得不回歸」。

接下來的關鍵在於ADOR是否接受三名成員的返隊，如果公司同意，NewJeans有望恢復五人完整體，若協商破裂，團體則可能以Haerin與Hyein兩人模式繼續活動。ADOR過去多次表示，只要成員願意回來，公司將全力支援音樂活動，甚至在訴訟期間向法院提交新曲規劃，可見復出準備從未停止。

至於打造NewJeans的前代表閔熙珍，由於仍與HYBE進行包括股權協議與期權爭議在內的多項訴訟，加上雙方關係完全破裂，她重返ADOR幾乎不可能。若NewJeans再次展開活動，無論是兩人或五人形式，預計將由8月上任的李度炅代表帶領。NewJeans與ADOR的專屬合約目前有效至2029年7月。