粿粿美國返台躲信義區約會王子！　暗助出軌的人是他…還提供住處

▲胡釋安（左一）和粿粿（中）及王子（下一）從全明星就培養出好交情。（翻攝自胡釋安IG）

圖文／鏡週刊

范姜上月29日透過影片公開指控老婆（粿粿）婚內出軌邱勝翊（王子），時間點就在今年3月底粿粿與王子及其他友人到美國旅遊兩週，返台後像變了個人，最後甚至不回家，據悉從那段時間至今，一直都是和粿粿從「全明星」時期培養出好交情的胡釋安在接應她，甚至提供自己的住處讓粿粿和范姜能夠分居，並有安全的地方和王子相約。

今年9月，粿粿曾被媒體跟拍到接完孩子下課後，直奔胡釋安和小禎所住的信義區大樓，雖然小禎日前否認粿粿住在她家，並強調跟粿粿不認識，但其實小禎和胡釋安住的是上下樓，粿粿去的當然不是小禎家而是胡釋安那。

范姜日前拍影片開撕，指出粿粿今年3月與王子、簡廷芮、晏柔中、楊孟霖、胡釋安、王品澔等人一同赴美旅遊，控訴兩人假借朋友名義互動，甚至還有第三者協助隱瞞，當時他就已退追另外被指劈腿二人組的簡廷芮和王品澔，還特地向網友澄清「孟霖、柔中是在我低潮時陪伴我很重要的朋友，懇請大家給予他們尊重和空間」，暗指他們並非協助的第三者，卻沒有提及胡釋安，就是因為他早已知道粿粿暫住在胡釋安家。



