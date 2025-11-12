NanaQ分手「遭前任討3千禮券」　還列表要她蓋手印：我好難堪

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber NanaQ以自律極簡原則走紅，平時會透過社群記錄生活的她，今（12）日發文揭露一段過往的「愛情鬼故事」，貼文內容曝光後不久，立刻掀起網友留言討論。

▲NanaQ。（圖／翻攝自Instagram／nanaq1111）



NanaQ透露，她在與前任同居時，曾一起買了一台除濕機，當時她付了現金3000元，男友則用公司送的3000元百貨禮券支付。沒想到，在兩人分手後，對方不僅主動表示要NanaQ帶走除濕機，甚至還為此做了一張表，向她討回當初所支付的3000元禮券費用，讓她相當傻眼。

NanaQ表示，對方將除濕機的帳目列為：「原價6000元=我付的3000+他的禮券3000」，認為她必須支付3000元的現金，來買回他當初所出的禮券。更讓她感到不堪的是，當兩人在辦房租解約時，前任竟還把那張表印出來，並要求她在房東面前蓋手印，為此NanaQ直呼：「當下我好難堪。」

▲NanaQ曝前任鬼故事。（圖／翻攝自Instagram／nanaq1111）

最後，NanaQ也坦言，自己之所以會答應前任的要求，並非因為缺除濕機，而是早已對這段感情心死，「一個字都不想跟他講了。」她更揭露，那張表單上不只有除濕機，前任更是將所有共同花費都算總價除以2，要她全數付清，「反正他要多少錢我都給他了，一勞永逸。」