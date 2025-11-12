ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
簡廷芮、王品澔「情人節合唱影片被挖」　范姜彥豐：有點東西

記者王靖淳／綜合報導

粿粿婚內出軌藝人王子（邱勝翊），而好友簡廷芮與王品澔也爆出私下互動曖昧，為此她與老公已雙雙發聲闢謠，消息一出，引發熱議，就連她在今年白色情人節分享與王品澔對唱的影片，以及粿粿老公范姜彥豐在影片底下的留言內容，如今也被網友翻出來討論。

▲簡廷芮被爆出疑似曖昧王品澔。（圖／翻攝自Instagram／dewichien）

▲簡廷芮被爆出疑似曖昧王品澔。（圖／翻攝自Instagram／dewichien）

簡廷芮今年3月透過IG發布一段cover影片，只見她找來王品澔一同合作，重新詮釋她的愛歌〈你已經替我決定了〉，並在文末祝福大家白色情人節快樂。影片曝光後，范姜彥豐留言讚道「唉唷，有點東西」，就連最近爆出偷吃粿粿風波的王子也留言表示「X少配？」如今簡廷芮、王品澔爆出曖昧情，除了讓這些留言內容被網友挖出來討論，同時也湧入不少人留言吐槽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲簡廷芮被爆出疑似曖昧王品澔。（圖／翻攝自Instagram／dewichien）

▲簡廷芮曾在情人節分享對唱影片。（圖／翻攝自Instagram／dewichien）

事實上，簡廷芮在爆出疑似出軌王品澔的傳聞後，老公賴冠儒立刻在社群發文力挺愛妻。他表示：「無論外界有多少紛擾，兩個人的相處與信任只有彼此最清楚。」並強調，「我們一直都很好，彼此間從沒有任何介入、欺騙。」在老公發聲後，簡廷芮也隨即轉發貼文，並坦言近期捕風捉影的評論，已對她的生活造成極大的影響。她表示，自己之所以保持沉默，是因為知道沒發生的事，澄清都澄清不完，並在文末感謝老公的信任及支持，希望一切儘早回歸平靜。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

