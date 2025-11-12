Energy坤達、書偉陷閃兵風暴　音樂幕後推手發聲：他們那時不能做決定

記者蔡琛儀／台北報導

2025「臺北大巨蛋·民歌大團圓」將在22日重磅登場，今（12日）主辦單位中華音樂人交流協會號召芝麻（陳艾玲）與南方二重唱驚喜合體，組成「三重唱」重新詮釋經典名曲〈動不動就說愛我〉，以及邰肇玫、以〈秋蟬〉聞名的楊芳儀與徐曉菁、林佳蓉與許淑絹加入共同演唱〈就要揮別〉，八人首度同框的超豪華組合以二重唱、三重唱、輪唱等多層次方式，交織出震撼人心的美聲天堂。

▲▼陳艾玲過去曾是Energy的製作人。（圖／記者周宸亘、相信音樂提供）

昔日雙人團體「芝麻龍眼」因36年前發生嚴重車禍，龍眼（林育如）傷重不治，導致團體解散，陳艾玲退居幕後，曾在環球唱片擔任音樂總監，製作過陳奕迅、Energy等人的作品，不過日前Energy坤達、書偉因捲入閃兵案，演藝工作幾乎停擺，當時也是環球藝人的大嘴巴，其中團員薛仕凌也陷入閃兵風暴，恰好當年陳艾玲都與他們待在同公司。

她和Energy目前依然維持友好關係，甚至還有群組，除了坤達、書偉結婚時她都有到場，當初他們復出在小巨蛋開唱，Energy還留了包廂給昔日同事，不過陳艾玲說，自己當年是音樂總監，不會接觸經紀部的事，因此只有耳聞可能有狀況，但不知詳情。

▲▼許淑絹、林佳蓉、徐曉菁、楊芳儀、吳楚楚、邰肇玫、芝麻陳艾玲、南方二重唱大南方閻宗玉、小南方林明樺等然團聚彩排。（圖／記者周宸亘攝）

陳艾玲說，可以理解當時Energy因事業如日中天，要中斷一年事業去當兵肯定不知如何是好，不過還是感嘆：「就好好去面對吧，他們那時很年輕也不能做決定，可能都是公司在處理的。」她也傳訊關心兩人，「就告訴他們沉澱一下、休息一下，人生有些挫敗是好的，可以去想想，有些選擇是很重要的，讓他們休息一下也很重要，他們前陣子那麼忙。」