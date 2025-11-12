王子5副業營業額破億卻哭窮？知情人士揭真實經濟狀況：口袋幾乎空空

▲王子（左一）和毛弟（右一）居住多年的豪宅，據說是由昆凌（右二）免費供給兄弟倆住。（翻攝自邱勝翊臉書）



旗下共有5項副業在經營的王子，今年初還宣稱和毛弟的全部副業營業額加起來破億元，過往更是以賓士、特斯拉等名車代步，但其實據悉，他的經濟狀況並不如外界所想像的闊綽，原因就是理財觀念不佳，加上父債纏身。

知情人士向本刊透露，王子雖然沒有經典作品，但從2015年後，有幾年就開始陸續在中國大陸拍戲、出席活動，其實進帳算是豐厚，至少年收有到千萬之譜。不過王子有補償小時候家境不好的心態，有錢就花掉，收入都拿去買車、奢侈品。

▲王子（左）的父親（右）欠下高額債務，父子關係也分崩離析。（翻攝自邱勝翊臉書）



不僅如此 王子遲遲沒有買房子為自己遮風擋雨，對親友出手又大方，比如說2020年他在青島拍戲，就大手筆招待全家共10人到當地旅遊，吃住玩樂全都由他支出，左手進、右手出，才會看起來生活滋潤，但根本口袋幾乎空空。

據悉，王子和被他戴綠帽的范姜彥豐在協商過程中，提出證明表示自己一直在幫父親還債，入行這麼多年，一直都有黑衣人去經紀公司或活動現場，甚至住處等要債，同時還要養媽媽和供應收入並不多的毛弟，好不容易到去年才算還得差不多，因此他並沒有太多存款，也一直住在昆凌所提供的住處。



