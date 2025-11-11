不只是臉蛋天才！　女星親揭車銀優私下真面目：這就是他的力量啊

記者蔡琛儀／台北報導

超越《特務搞飛機》、《樂透大作戰》的南韓喜劇《放飛旅行團》將於14日在台上映，由「新一代喜劇女王」韓善化飾演的玉心，長期暗戀姜河那，片中兼具搞笑與暖心角色。她坦言拍攝初期對姜河那有心動，也感受到對方細心照顧，讓她至今回想仍非常感動。

▲姜河那、韓善化出演《放飛旅行團》。（圖／采昌國際多媒體提供）

韓善化更笑稱因劇本真的太好笑，連續讀三遍仍忍不住大笑。與姜河那、金英光、車銀優、姜泳錫等合作，拍攝現場氛圍融洽，演員間建立深厚友誼，這份愉快情緒也自然帶入大銀幕，成功傳遞給觀眾。

此外，車銀優也加盟《放飛旅行團》演出，韓善化最初拍攝海報時的趣事：「我有個高中好友看到海報後，全程只問車銀優的事，讓我心想『啊～這就是車銀優的力量啊！』」尤其這是韓善化與車銀優的首度合作，她回憶：「和銀優在初次見面會、劇本閱讀，以及正式進組拍攝後見過一次，因為拍攝場次不多，沒能經常碰面，也沒機會變熟。當時就覺得他比想像中更有男人味，態度也很成熟。能和他一起演出就已經很感謝了，如果在現場能多交流、多對戲就更好了。」

她甚至也透露一個溫暖的小插曲：「第一次見面時，我和導演還有銀優一起討論我角色的髮型，結果銀優對我說：『姐姐，這種風格更適合妳喔。』那句話讓我很感動，結果我們三人都一致通過了那款髮型。他當時坐在我旁邊，不僅會烤肉，聲音也很好聽；雖然是弟弟，但讓人感覺很可靠，希望以後能更常見到他。」