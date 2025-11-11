ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

鳳凰逼近！威秀影城「4縣市可退票」
5個證明「你更適合單身」的理由
龜梨和也單曬「赤西仁靠頭合照」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

簡廷芮 王品澔 粿粿 黃明志 謝侑芯 劉真 辛龍 孫情

不只是臉蛋天才！　女星親揭車銀優私下真面目：這就是他的力量啊

記者蔡琛儀／台北報導

超越《特務搞飛機》、《樂透大作戰》的南韓喜劇《放飛旅行團》將於14日在台上映，由「新一代喜劇女王」韓善化飾演的玉心，長期暗戀姜河那，片中兼具搞笑與暖心角色。她坦言拍攝初期對姜河那有心動，也感受到對方細心照顧，讓她至今回想仍非常感動。

▲▼《放飛旅行團》。（圖／采昌國際多媒體提供）

▲姜河那、韓善化出演《放飛旅行團》。（圖／采昌國際多媒體提供）

韓善化更笑稱因劇本真的太好笑，連續讀三遍仍忍不住大笑。與姜河那、金英光、車銀優、姜泳錫等合作，拍攝現場氛圍融洽，演員間建立深厚友誼，這份愉快情緒也自然帶入大銀幕，成功傳遞給觀眾。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，車銀優也加盟《放飛旅行團》演出，韓善化最初拍攝海報時的趣事：「我有個高中好友看到海報後，全程只問車銀優的事，讓我心想『啊～這就是車銀優的力量啊！』」尤其這是韓善化與車銀優的首度合作，她回憶：「和銀優在初次見面會、劇本閱讀，以及正式進組拍攝後見過一次，因為拍攝場次不多，沒能經常碰面，也沒機會變熟。當時就覺得他比想像中更有男人味，態度也很成熟。能和他一起演出就已經很感謝了，如果在現場能多交流、多對戲就更好了。」

她甚至也透露一個溫暖的小插曲：「第一次見面時，我和導演還有銀優一起討論我角色的髮型，結果銀優對我說：『姐姐，這種風格更適合妳喔。』那句話讓我很感動，結果我們三人都一致通過了那款髮型。他當時坐在我旁邊，不僅會烤肉，聲音也很好聽；雖然是弟弟，但讓人感覺很可靠，希望以後能更常見到他。」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

推薦閱讀

快訊／被爆婚內出軌王品澔！簡廷芮長文發聲：感謝先生對我的信任

快訊／被爆婚內出軌王品澔！簡廷芮長文發聲：感謝先生對我的信任

6小時前

黃品源22歲正妹女兒自爆「腎臟感染險喪命」　送急診遭醫生警告

黃品源22歲正妹女兒自爆「腎臟感染險喪命」　送急診遭醫生警告

1小時前

簡廷芮、王品澔爆私情！掩護粿粿「不當行為」…人妻大嘴巴露餡

簡廷芮、王品澔爆私情！掩護粿粿「不當行為」…人妻大嘴巴露餡

18小時前

《魷魚遊戲》001號爺爺性騷案大逆轉！　他哀求：讓我回到原本位置

《魷魚遊戲》001號爺爺性騷案大逆轉！　他哀求：讓我回到原本位置

5小時前

不只是臉蛋天才！　女星親揭車銀優私下真面目：這就是他的力量啊

不只是臉蛋天才！　女星親揭車銀優私下真面目：這就是他的力量啊

1小時前

專訪／炎亞綸首度公開「交往阿本細節」　講到內心傷痛眼眶紅了！

專訪／炎亞綸首度公開「交往阿本細節」　講到內心傷痛眼眶紅了！

18小時前

車銀優弟弟正面照首度曝光！　「為哥哥打造AI」企業搶合作

車銀優弟弟正面照首度曝光！　「為哥哥打造AI」企業搶合作

1小時前

破億網紅CEO森田有喜了！　攜手最帥營運長「辦性別趴」公開愛的結晶

破億網紅CEO森田有喜了！　攜手最帥營運長「辦性別趴」公開愛的結晶

7小時前

辛龍復出談劉真「曾要把心臟給她」 發誓「不再談戀愛不結婚」

辛龍復出談劉真「曾要把心臟給她」 發誓「不再談戀愛不結婚」

11/10 20:28

「用身體換住宿」人設竟是經歷　AV女優淚揭童年黑暗史

「用身體換住宿」人設竟是經歷　AV女優淚揭童年黑暗史

10小時前

81歲巨肺歌手「搏命連唱3場」！　完勝世界紀錄：此生無憾了

81歲巨肺歌手「搏命連唱3場」！　完勝世界紀錄：此生無憾了

11/10 15:15

簡廷芮「曖昧王品澔對話證據」被發現！老公為2原因忍了 隱情曝光

簡廷芮「曖昧王品澔對話證據」被發現！老公為2原因忍了 隱情曝光

17小時前

熱門影音

唐美雲頂光頭超過10年　每次露面都戴假髮

唐美雲頂光頭超過10年　每次露面都戴假髮
李光洙穩交李先彬8.9年　李瑞鎮逼婚「不結就分手」

李光洙穩交李先彬8.9年　李瑞鎮逼婚「不結就分手」
泫雅表演到一半突癱軟暈倒

泫雅表演到一半突癱軟暈倒
盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」

盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」
范姜彥豐直播「喝小王秘蜜粿果綠」　陶晶瑩傻眼「對他形象扣分」

范姜彥豐直播「喝小王秘蜜粿果綠」　陶晶瑩傻眼「對他形象扣分」
林志玲拆Labubu盲盒　抽到S「想送給朝思暮想的人」

林志玲拆Labubu盲盒　抽到S「想送給朝思暮想的人」
小S女兒Lily看媽媽得獎：以她為榮　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵

小S女兒Lily看媽媽得獎：以她為榮　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵
歐陽妮妮想生三胎　張書豪拒絕：快樂會打折

歐陽妮妮想生三胎　張書豪拒絕：快樂會打折
男人「當兵經」可以講30年！　一個眼神就能合唱空軍軍歌

男人「當兵經」可以講30年！　一個眼神就能合唱空軍軍歌
薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場
洪榮宏〈挽仙桃〉怎麼唱?　胡瓜完美銜接別首歌XD

洪榮宏〈挽仙桃〉怎麼唱?　胡瓜完美銜接別首歌XD
Lulu直播甜喊漢典「老公」 「沒放閃」：是我們的日常

Lulu直播甜喊漢典「老公」 「沒放閃」：是我們的日常
簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

李先彬曝「是李光洙先追求」　他答錯女友最愛顏色..響起專屬BGM

李先彬曝「是李光洙先追求」　他答錯女友最愛顏色..響起專屬BGM

2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

泫雅放閃龍俊亨「為何戀愛老被抓包」！　「連公司都搖頭」對她喊：有點辛苦XD

泫雅放閃龍俊亨「為何戀愛老被抓包」！　「連公司都搖頭」對她喊：有點辛苦XD

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

看更多

《不良笑花》隔17年再合作　楊丞琳合體藤岡靛：他叫我小花

即時新聞

剛剛
剛剛
1小時前0

不只是臉蛋天才！　女星親揭車銀優私下真面目：這就是他的力量啊

1小時前10

車銀優弟弟正面照首度曝光！　「為哥哥打造AI」企業搶合作

1小時前43

黃品源22歲正妹女兒自爆「腎臟感染險喪命」　送急診遭醫生警告

2小時前0

輕颱鳳凰逼近！威秀影城「4縣市可退票」　12日晚9點暫停預售

2小時前0

胡瓜新加坡旅遊不忘買粉絲禮　賴慧如羨慕「連我都想抽獎」

3小時前31

龜梨和也單曬「赤西仁靠頭合照」！　19年前曾傳不合正式破冰

4小時前10

魔術大師劉謙1年半前確診肺腺癌　完成2年巡迴鬆口曝近況

4小時前1

台劇6大男神進監獄「遵守4不守則」　施名帥肚子傷疤致敬《角頭》

4小時前0

昔靠買醉麻痺自己　FRαNKIE阿法新作曝心路歷程

5小時前62

八點檔女神當眾剃光頭「歌仔戲天后下第一刀」　53歲方馨揭敬業原因

讀者迴響

熱門新聞

  1. 快訊／被爆婚內出軌王品澔！簡廷芮長文發聲
    6小時前4459
  2. 黃品源22歲正妹女兒「腎臟感染險喪命」！
    1小時前63
  3. 簡廷芮、王品澔爆私情！粿粿「不當行為」外洩全因人妻大嘴巴
    18小時前7853
  4. 《魷魚遊戲》001號爺爺性騷案大逆轉！
    5小時前82
  5. 不只是臉蛋天才！　女星親揭車銀優私下真面目
    1小時前
  6. 專訪／炎亞綸首揭交往阿本細節　講到內心傷痛眼眶紅了
    18小時前4429
  7. 車銀優弟弟正面照首度曝光！
    1小時前2
  8. 破億網紅CEO森田不藏了！　「辦性別趴」公開愛的結晶
    7小時前
  9. 辛龍復出發誓「不再談戀愛不結婚」
    11/10 20:2810617
  10. 「用身體換住宿」人設竟是經歷
    10小時前61
ETtoday星光雲

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合