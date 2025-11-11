《魔法壞女巫2》婚紗奢華到爆！ 　亞莉安娜「25公尺蝴蝶頭紗」造型曝光

記者蕭采薇／綜合報導

2024年橫掃全球、票房狂飆7.5億美元的現象級大片《魔法壞女巫》，不僅風光入圍十項奧斯卡金像獎，更一舉抱回最佳服裝設計與最佳製作設計兩項大獎，讓影迷們敲碗期待續集！《魔法壞女巫：第二部》再次集結了辛西婭艾利沃和亞莉安娜領銜主演，勢必再次掀起魔法旋風。

▲《魔法壞女巫：第二部》再次集結了辛西婭艾利沃和亞莉安娜領銜主演。（圖／UIP提供）

曾以《魔法壞女巫》抱回奧斯卡最佳服裝設計大獎的保羅泰茲威爾，這次再度為《魔法壞女巫：第二部》操刀，更將服裝設計提升到全新境界！他透露，第二部的故事將從青春探索轉向對抗現實，因此服裝也必須「黑化」得更有張力，反映角色們的內心掙扎與選擇的代價。

保羅泰茲威爾強調：「這部電影需要更大膽的服裝設計和更鮮明的角色輪廓。」他與數百位頂尖工匠合作，從剪裁、刺繡、染色到手工織布，都力求完美，讓每件衣服都成為角色政治立場與個人表達的延伸。他更透露，第二部的服裝設計不僅延續了前作的精緻工藝，更透過「重新使用、拆解、誇張處理」等手法，讓每件衣物都充滿象徵意義，完美呼應奧茲國日益激烈的動盪不安。

▲《魔法壞女巫：第二部》亞莉安娜。（圖／UIP提供）

還記得第一部電影中艾法芭在希茲大學時期那套剪裁硬挺、尖角袖、魚骨條紋的服裝嗎？那象徵著她的防備心與格格不入。但在《魔法壞女巫：第二部》中，這些拘謹元素將被徹底捨棄！艾法芭改以褲裝搭配流動感剪裁，展現她逐漸獲得的自信與獨特魅力。

更讓人驚豔的是，艾法芭的「超級英雄裝」將在第二部登場！她在第一部騎自行車時穿的雨衣，將被重新製作成長外套，斑駁的層次、縫合的結構和銳利的剪裁，讓她看起來就像自己設計的戰袍。而第一部結尾的斗篷，雖然因飽受飛行與衝突摧殘而顯得破舊，但搭配底下破損成袍的洋裝，卻更顯歷經風霜的堅毅。

▲《魔法壞女巫：第二部》電影後半段，格琳達的泡泡裙將轉為柔和的粉紅色調。（圖／UIP提供）

艾法芭的招牌尖帽也將「升級」！帽沿加寬、帽尖加高，完美貼合1939年經典電影《綠野仙蹤》中壞女巫的經典造型。這頂原本是格琳達送的禮物，如今已成為艾法芭完全接受「壞女巫」身份的象徵。

相較於艾法芭的「黑化」，格琳達的服裝風格則完全走「高級訂製」路線！保羅泰茲威爾形容是「迪奧Dior遇上法國皇后瑪麗安東妮」的奢華混搭。輕盈空靈的設計，搭配最高級的布料，徹底展現她的女性氣質與特權地位，讓她在翡翠城政治舞台上成為「良善」的象徵。

▲《魔法壞女巫：第二部》艾法芭的招牌尖帽也將「升級」。（圖／UIP提供）

格琳達在第二部中的首件泡泡裙，由多層絲綢歐根紗與薄紗打造，展現極致輕盈感。緊身胸衣更以虹彩玻璃珠和水晶手工縫製，裙擺則層層堆疊箔質布料、虹彩光膜、亮片與水晶，營造出漂浮肥皂泡泡般的夢幻效果。

而她的婚紗更是奢華到極點！多層薄紗與絲綢歐根紗，外層覆蓋透明亮片，移動時閃閃發光。裙擺鑲嵌蝴蝶裝飾，從下到上逐漸聚集，最後延伸到結晶蝴蝶皇冠。更有一條長達25公尺、邊緣有蝴蝶裝飾的頭紗，彷彿蝴蝶展翅飛翔。保羅泰茲威爾表示：「這件婚紗的目的是營造出她正式成為一名象徵性領袖。雖然充滿浪漫氛圍，但同時也是一場表演，這麼繁複華麗的婚紗幾乎帶有一種儀式感。」

▲《魔法壞女巫：第二部》的婚紗更是奢華到極點！多層薄紗與絲綢歐根紗，外層覆蓋透明亮片。（圖／UIP提供）

到了電影後半段，格琳達的泡泡裙將轉為柔和的粉紅色調，延續漩渦圖案與童話般的輪廓，象徵她的轉變。這件粉紅泡泡裙將貫穿故事始終，確保她的情感曲線成為敘事焦點。