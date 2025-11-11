《96分鐘》、《鬼家人》幕後花絮曝光！ 　「拍台北」特展揭密破百片場景

記者蕭采薇／台北報導

想知道票房突破2億台幣的災難動作片《96分鐘》、奧斯卡金獎導演馬丁史柯西斯的《沉默》在台北市取景拍攝時有什麼幕後精彩花絮嗎？由台北市電影委員會主辦的「拍台北影視特展《造夢之城—台北幕後故事》」，將於11月15日至12月7日在北投中心新村正式登場，公開逾百部影視作品的台北市場景，以及拍攝時的幕後精彩花絮影片。

▲電影《96分鐘》男主角林柏宏（中）於信義區松壽路道路管制與攝影機確認拍攝位置。（圖／台北市影委會提供）



包含奧斯卡金像獎最佳導演馬丁·史柯西斯的《沉默》、法國國際大導演盧貝松的《LUCY》及監製的《台北追緝令》、破億票房國片《96分鐘》、《那些年，我們一起追的女孩》、《我的少女時代》、《角頭-浪流連》、《關於我和鬼變成家人的那件事》、《刻在你心底的名字》、《比悲傷更悲傷的故事》、《艋舺》、《角頭-浪流連》及膾炙人口的影集及電視劇、《華燈初上》、《一把青》、《影后》、《茶金》、《我們與惡的距離》等。藉由特展中的協拍側記與花絮影片，帶領民眾重返電影與影集取景現場，從鏡頭背後重新感受台北的城市故事與文化風貌。

▲電視連續劇《一把青》使用台北賓館作為劇中1945年空軍總司令部。（圖／台北市影委會提供）

影委會自2008年創立至今年10月底的協拍成果，其數量共達8899部影片，含跨國合作影片，電影746部、電視劇1027部、廣告2904部、MV共1236部、短片1896部、紀錄片161部、電視節目及網劇929部 。影像不僅記錄城市，也形塑城市記憶。透過17年來的協拍影像資料、場景勘景紀錄與劇組實際拍攝案例，呈現影視製作與城市之間的互動關係，讓觀眾感受台北作為影像創作舞台的多樣面貌與魅力。

展覽以製片組協助的實際拍攝案例為主軸，精選近年在台北拍攝的影視作品，透過場景、劇照與拍攝紀錄，帶領觀眾探索電影鏡頭下的城市風景。展區特別規劃「從臺北出發，登上國際影壇」、「影像地圖：城市場景與作品紀錄」、「穿越虛實：VR勘景體驗」及「模擬協拍影像製作體驗」四大主題區塊，讓觀者得以理解協拍服務在影視產業運作中的角色與貢獻。

「從臺北出發，登上國際影壇」單元主題，展出影委會投資合拍影視作品海報，以及台北市電影委員會成立至今的大事記，其中包含知名國際投資合拍片《96分鐘》、《謎宴》、《黑之牛》、《五月雪》、《非殺人小說》、《斯卡羅》及《戒指流浪記》等共22部叫好叫座作品。

「影像地圖：城市場景與作品紀錄」單元主題將揭密劇組在台北拍攝的十大熱門場景以及近期熱門影視作品拍攝場地紀錄，展出的珍貴協拍資料包含奧斯卡金像獎最佳導演馬丁·史柯西斯《沉默》、法國國際大導演盧貝松《LUCY》及監製的《台北追緝令》、破億票房國片《96分鐘》、《那些年，我們一起追的女孩》、《我的少女時代》、《角頭-浪流連》、《關於我和鬼變成家人的那件事》、《刻在你心底的名字》、《比悲傷更悲傷的故事》、《艋舺》、《角頭-浪流連》及膾炙人口的影集及電視劇、《華燈初上》、《一把青》、《影后》、《茶金》、《我們與惡的距離》等。

▲韓國電影《北風》於中山樓拍攝演員黃政民（圖中）與北韓官員黃聖旻飾（左3）對話。（圖／台北市影委會提供）



除了展出影委會 協拍影像資料、場景勘景紀錄與劇組實際拍攝案例，特展也規畫讓民眾藉由互動體驗拉近和「拍片」的距離：「穿越虛實：VR勘景體驗」單元主題，讓民眾體驗線上勘景，藉由VR科技帶您穿越台北場景現場，體驗虛擬與實境的結合互動。而「模擬協拍影像製作體驗」單元主題讓您化身專業影像工作者，體驗親臨片場操作拍攝及挑戰協拍機智難題獲得禮物，贊助廠商阿榮影業股份有限公司也將提供業界專業燈光及攝影器材，供民眾實際體驗，沉浸在影片拍攝的臨場感中。

▲電影《刻在你心底的名字》為拍攝前來瞻仰蔣經國總統儀容的人龍，劇組在北安路進行交通管制，鋪設長達30公尺的軌道進行拍攝。（圖／台北市影委會提供）



同時，展覽亦將展出製片組多年累積的拍攝場景資料庫、協拍行政流程與國內外合製案例，揭示幕後的專業運作過程。從劇組前期勘景、行政協調、交通管制到拍攝完成，每一環節都反映出台北作為「影視友善城市」的努力與實踐。