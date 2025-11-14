ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

「重機女神」無預警分手
北台灣下周急凍下探14度
陳零九閃兵：當年無知
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

胡釋安 何孟遠 陳奕 陳美鳳 方念華 金針菇 夏如芝 楊晴

《辣媽辣妹2》回來了！ 盤點《麻雀變公主》、《穿著Prada的惡魔》　青春都在Disney+

記者蕭采薇／綜合報導

還記得那個年代的電影，如何悄悄地教會我們成長嗎？《麻雀變公主》的青澀與勇敢，《天生一對》的古靈精怪，再到《辣媽辣妹》以其獨特的母女靈魂交換情節，在無數觀眾心中留下了最瘋狂、也最溫暖的一頁。《穿著Prada的惡魔》安海瑟薇的自我覺醒，這些經典作品，不僅僅是銀幕上的故事，更是我們青春歲月裡不可磨滅的印記。如今，《辣媽辣妹2》可以在Disney+觀看，《穿著Prada的惡魔2》也即將於明年問世。

▲《辣媽辣妹2》潔美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）和琳賽蘿涵（Lindsay Lohan）。（圖／迪士尼提供）

▲《辣媽辣妹2》潔美李寇蒂斯和琳賽蘿涵回歸，再次展開母女交換靈魂的冒險。（圖／Disney+提供）

那些年，我們一起笑、一起長大的青春回來了！

《辣媽辣妹》中，母女因一場意外而交換靈魂，在彼此的身體裡體驗對方的生活，從一開始的混亂與衝突，到最終的理解與包容，這段充滿笑料與淚水的旅程，觸動了無數家庭的心弦。誰沒有幻想過能真正走進父母或子女的內心世界，去感受他們的喜怒哀樂？這部電影，正是以最幽默的方式，實現了這份深藏的渴望。

▲《辣媽辣妹2》潔美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）和琳賽蘿涵（Lindsay Lohan）。（圖／迪士尼提供）

▲《辣媽辣妹2》琳賽蘿涵回歸狀態極佳。（圖／Disney+提供）

時隔二十年，這對最經典的母女檔——潔美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）與琳賽蘿涵（Lindsay Lohan）再度聚首，為我們帶來了萬眾期待的續集《辣媽辣妹2》。這一次，靈魂交換的混亂不僅僅發生在母女之間，更加入了下一代的新成員，讓這場家庭大戲的層次更加豐富。從家裡的雞飛狗跳到婚禮現場的意外連連，從誤會叢生到溫情和解，三代女人在笑鬧中重新學習如何去愛、去理解彼此。這不只是一部經典的重啟，更是一場屬於每個家庭的溫柔革命，提醒著我們，愛與溝通永遠是維繫親情的最佳解方。

青春共鳴，溫度升級：笑聲背後，是成長的重量

《辣媽辣妹2》延續了前作的幽默基調，但笑聲的背後，卻多了幾分成長的重量。當靈魂再次交換，母女們在彼此的視角裡看見了自己，學會了放下執念，學會了原諒。這份深刻的體悟，讓電影不僅僅停留在表面上的歡樂，更深入探討了家庭關係中的代際隔閡、自我認同與愛的真諦。

▲《辣媽辣妹2》潔美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）和琳賽蘿涵（Lindsay Lohan）。（圖／迪士尼提供）

▲《辣媽辣妹2》潔美李寇蒂斯與琳賽蘿涵再度聚首。（圖／Disney+提供）

我們都曾是那個叛逆的青春期少女，也都在某個瞬間，成為了肩負責任的母親。這就是為什麼，《辣媽辣妹2》能讓人又哭又笑，因為它所講述的，就是「我們的故事」。它喚起了我們對家庭的溫暖記憶，對成長的深刻反思，以及對親情最真摯的渴望。

回家吧，青春在這裡：Disney+ 帶你找回所有感動

現在，《辣媽辣妹2》即將在Disney+隆重登場！這不僅僅是一部新電影的上映，更是一場與青春記憶的重逢。

▲經典電影《麻雀變公主》5金句。（圖／翻攝自Facebook/Anne Hathaway）

▲《麻雀變公主》的灰姑娘奇遇，是青春經典片單之一。（圖／劇照）

▲《天生一對》琳賽蘿涵一人分飾兩角。（圖／劇照）

▲《天生一對》琳賽蘿涵一人分飾兩角。（圖／劇照）

Disney+不僅匯聚了《辣媽辣妹2》這部暖心續作，更收藏了所有陪你長大的經典作品。從《麻雀變公主》的灰姑娘奇遇，到《天生一對》的雙胞胎情緣；從《穿著Prada的惡魔》的職場奮鬥，到《歌舞青春》的熱血追夢；還有《辣媽辣妹》的瘋狂母女情。此外，那些年我們為之瘋狂的《高校天后》、《愛情限時簽》、《情人眼裡出西施》，甚至是帶點苦澀卻真實的《戀夏500日》，都在這裡等著你。

▲《穿著Prada的惡魔2》正式宣布開拍。（圖／翻攝自劇照）

▲《穿著Prada的惡魔》是人生必看的女性職場和成長電影。（圖／劇照）

更令人振奮的是，《穿著Prada的惡魔2》預告也已上線！這麼多超經典的作品，都將在Disney+上重現光芒。別再猶豫了，快打開Disney+，和青春一起，再瘋一次吧！那些年我們在電影中看見的自己，那些笑中帶淚的成長，都在這裡等著你，回家吧，青春在這裡。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

辣媽辣妹潔美李寇蒂斯Jamie Lee Curtis琳賽蘿涵天生一對穿著Prada的惡魔Lindsay LohanDisney+麻雀變公主

推薦閱讀

28歲正妹AV女優驚爆過世！　好友自責：如果能早一點發現...

28歲正妹AV女優驚爆過世！　好友自責：如果能早一點發現...

11小時前

快訊／胡釋安認了提供粿粿住處！發聲明撇清「不知情被牽連」譴責出軌

快訊／胡釋安認了提供粿粿住處！發聲明撇清「不知情被牽連」譴責出軌

11/13 18:22

粿王不倫戀前輩是他！　《全明星》何孟遠改名離開台灣「近況曝光」

粿王不倫戀前輩是他！　《全明星》何孟遠改名離開台灣「近況曝光」

11/13 21:53

快訊／黃明志獲釋後首發聲！　痛揭謝侑芯命案內情：我已盡全力搶救了

快訊／黃明志獲釋後首發聲！　痛揭謝侑芯命案內情：我已盡全力搶救了

6小時前

快訊／坤達閃兵被起訴求刑2年8月！經紀人10字回應：一切配合司法

快訊／坤達閃兵被起訴求刑2年8月！經紀人10字回應：一切配合司法

9小時前

曾創「史上最高吞液紀錄」　G級AV女神合體東尼大木…奇葩劇情曝

曾創「史上最高吞液紀錄」　G級AV女神合體東尼大木…奇葩劇情曝

11/12 22:30

《星光》男星求岳父認可…抱老婆「雙人公主轉」　最萌身高差曝光

《星光》男星求岳父認可…抱老婆「雙人公主轉」　最萌身高差曝光

11/13 07:00

百萬YTR金針菇拿到永久居留證！　開拍宣傳台灣MV：回饋這片土地

百萬YTR金針菇拿到永久居留證！　開拍宣傳台灣MV：回饋這片土地

11/13 19:33

台中跨年蕭敬騰陪倒數美食清單揭秘　想起岳父「要珍惜眼前」

台中跨年蕭敬騰陪倒數美食清單揭秘　想起岳父「要珍惜眼前」

12小時前

坤達遭起訴2年8個月　復工《玩很大》生變　憲哥「內心要充分悔過」

坤達遭起訴2年8個月　復工《玩很大》生變　憲哥「內心要充分悔過」

8小時前

LV品牌大使男星爆雙面！　答應櫃姐合照「轉頭就投訴」身分2線索曝

LV品牌大使男星爆雙面！　答應櫃姐合照「轉頭就投訴」身分2線索曝

11/13 21:08

王鶴棣、朱一龍全被排除！　「LV代言男星爆雙面」網瘋猜白敬亭

王鶴棣、朱一龍全被排除！　「LV代言男星爆雙面」網瘋猜白敬亭

5小時前

熱門影音

跩哥馬份回來了！湯姆費爾頓開口喊「波特」全場歡呼30秒

跩哥馬份回來了！湯姆費爾頓開口喊「波特」全場歡呼30秒
唐美雲頂光頭超過10年　每次露面都戴假髮

唐美雲頂光頭超過10年　每次露面都戴假髮
新生代網紅常批藝人「不Real」　阿Ken嗆「你們做幾年就會跌落神壇」

新生代網紅常批藝人「不Real」　阿Ken嗆「你們做幾年就會跌落神壇」
歐陽妮妮想生三胎　張書豪拒絕：快樂會打折

歐陽妮妮想生三胎　張書豪拒絕：快樂會打折
泫雅表演到一半突癱軟暈倒

泫雅表演到一半突癱軟暈倒
陳偉霆重現「妍妍接電話！」　趙露思：不用這麼猛

陳偉霆重現「妍妍接電話！」　趙露思：不用這麼猛
薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場
盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」

盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」
馮德倫表白舒淇：我以妳為傲　自嘲在家「遭老婆家暴」

馮德倫表白舒淇：我以妳為傲　自嘲在家「遭老婆家暴」
向太不准子女移民美國！ 放話「去了就把財產全捐出」

向太不准子女移民美國！ 放話「去了就把財產全捐出」
李千娜爆哭送別顏正國　承諾：盡力守護你的家人

李千娜爆哭送別顏正國　承諾：盡力守護你的家人
小S女兒Lily看媽媽得獎：以她為榮　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵

小S女兒Lily看媽媽得獎：以她為榮　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵
黃明志延扣7天變6天！　關鍵原因曝…律師首回應抗辯過程

黃明志延扣7天變6天！　關鍵原因曝…律師首回應抗辯過程

吳宗憲勸粿粿淨身出戶「不要再掙扎」　會約女生到家？羅志祥曝：都在念經XD

吳宗憲勸粿粿淨身出戶「不要再掙扎」　會約女生到家？羅志祥曝：都在念經XD

神童.銀赫自認在SJ打架「排第四」！XD　邀大家上擂台...圭賢：厲旭會「直擊要害」

神童.銀赫自認在SJ打架「排第四」！XD　邀大家上擂台...圭賢：厲旭會「直擊要害」

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

《操控遊戲》池昌旭遭陷害入獄黑化　都敬秀瘋到可怕！聯手惡人李光洙

《操控遊戲》池昌旭遭陷害入獄黑化　都敬秀瘋到可怕！聯手惡人李光洙

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

炎亞綸首公開「交往阿本細節」盼被理解　與20年好友鬼鬼斷聯「仍在重要位置」

炎亞綸首公開「交往阿本細節」盼被理解　與20年好友鬼鬼斷聯「仍在重要位置」

王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

謝祖武和兒謝展榮「出門互不隸屬」　吃醋老婆偏心被唸：爸爸不要吃太多

謝祖武和兒謝展榮「出門互不隸屬」　吃醋老婆偏心被唸：爸爸不要吃太多

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

看更多

【餐飲兼差洗錢】助詐團洗錢數千萬！　知名麻辣鍋闆娘今晨遭羈押禁見

即時新聞

剛剛
剛剛
28分鐘前0

直擊／SJ高喊集體來台灣住！唱到深夜11點　希澈：身為SJ很幸福

37分鐘前0

獨家／黃心穎消失多年「嫁香港天團成員」　老公認「有4個小孩」

41分鐘前11

謝侑芯閨密深夜再發聲！　「相信黃明志不會自毀前程」

56分鐘前30

陳零九閃兵「認當年無知」　駁關機、態度差：現在的我深刻反省中

1小時前89

「重機女神」痞幼無預警宣布分手！　鬆口情斷原因：朋友更合適

1小時前10

直擊／奇景！SJ花車獨寵台灣「全場乖乖坐好」　神童加碼：再繞一圈？

2小時前0

盧廣仲師弟人氣太旺「演唱會全秒殺」：沒想到這天這麼快就來了

2小時前21

趙露思前東家爆倒閉危機！　「5大股東全退」公司急發聲駁謠言

2小時前0

韋禮安曝耶誕「揪老婆穿醜毛衣」　Ozone許願芬蘭過佳節

2小時前81

直擊／3萬人坐滿大巨蛋！SJ東海發抖快哭　9人齊牽手：我們回來了

讀者迴響

熱門新聞

  1. 正妹AV女優驚爆過世！　好友自責證實
    11小時前2811
  2. 快訊／胡釋安認了讓粿粿借住家中！
    11/13 18:225460
  3. 《全明星》何孟遠改名離開台灣「近況曝光」
    11/13 21:532839
  4. 快訊／黃明志獲釋後首發聲！　痛揭謝侑芯命案內情
    6小時前4844
  5. 快訊／坤達閃兵被起訴求刑2年8月　經紀人10字回應
    9小時前2222
  6. G級AV女神合體東尼大木…奇葩劇情曝
    11/12 22:30108
  7. 《星光》男星求岳父認可…抱老婆「雙人公主轉」
    11/13 07:002
  8. 百萬YTR金針菇拿到永久居留證！
    11/13 19:334415
  9. 台中跨年蕭敬騰陪倒數想起岳父「要珍惜眼前」
    12小時前613
  10. 坤達遭起訴2年8個月憲哥「內心要充分悔過」
    8小時前2233
ETtoday星光雲

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合