《辣媽辣妹2》回來了！ 盤點《麻雀變公主》、《穿著Prada的惡魔》　青春都在Disney+

記者蕭采薇／綜合報導

還記得那個年代的電影，如何悄悄地教會我們成長嗎？《麻雀變公主》的青澀與勇敢，《天生一對》的古靈精怪，再到《辣媽辣妹》以其獨特的母女靈魂交換情節，在無數觀眾心中留下了最瘋狂、也最溫暖的一頁。《穿著Prada的惡魔》安海瑟薇的自我覺醒，這些經典作品，不僅僅是銀幕上的故事，更是我們青春歲月裡不可磨滅的印記。如今，《辣媽辣妹2》可以在Disney+觀看，《穿著Prada的惡魔2》也即將於明年問世。

▲《辣媽辣妹2》潔美李寇蒂斯和琳賽蘿涵回歸，再次展開母女交換靈魂的冒險。（圖／Disney+提供）



那些年，我們一起笑、一起長大的青春回來了！

《辣媽辣妹》中，母女因一場意外而交換靈魂，在彼此的身體裡體驗對方的生活，從一開始的混亂與衝突，到最終的理解與包容，這段充滿笑料與淚水的旅程，觸動了無數家庭的心弦。誰沒有幻想過能真正走進父母或子女的內心世界，去感受他們的喜怒哀樂？這部電影，正是以最幽默的方式，實現了這份深藏的渴望。

▲《辣媽辣妹2》琳賽蘿涵回歸狀態極佳。（圖／Disney+提供）

時隔二十年，這對最經典的母女檔——潔美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）與琳賽蘿涵（Lindsay Lohan）再度聚首，為我們帶來了萬眾期待的續集《辣媽辣妹2》。這一次，靈魂交換的混亂不僅僅發生在母女之間，更加入了下一代的新成員，讓這場家庭大戲的層次更加豐富。從家裡的雞飛狗跳到婚禮現場的意外連連，從誤會叢生到溫情和解，三代女人在笑鬧中重新學習如何去愛、去理解彼此。這不只是一部經典的重啟，更是一場屬於每個家庭的溫柔革命，提醒著我們，愛與溝通永遠是維繫親情的最佳解方。

青春共鳴，溫度升級：笑聲背後，是成長的重量

《辣媽辣妹2》延續了前作的幽默基調，但笑聲的背後，卻多了幾分成長的重量。當靈魂再次交換，母女們在彼此的視角裡看見了自己，學會了放下執念，學會了原諒。這份深刻的體悟，讓電影不僅僅停留在表面上的歡樂，更深入探討了家庭關係中的代際隔閡、自我認同與愛的真諦。

▲《辣媽辣妹2》潔美李寇蒂斯與琳賽蘿涵再度聚首。（圖／Disney+提供）

我們都曾是那個叛逆的青春期少女，也都在某個瞬間，成為了肩負責任的母親。這就是為什麼，《辣媽辣妹2》能讓人又哭又笑，因為它所講述的，就是「我們的故事」。它喚起了我們對家庭的溫暖記憶，對成長的深刻反思，以及對親情最真摯的渴望。

回家吧，青春在這裡：Disney+ 帶你找回所有感動

現在，《辣媽辣妹2》即將在Disney+隆重登場！這不僅僅是一部新電影的上映，更是一場與青春記憶的重逢。

▲《麻雀變公主》的灰姑娘奇遇，是青春經典片單之一。（圖／劇照）

▲《天生一對》琳賽蘿涵一人分飾兩角。（圖／劇照）

Disney+不僅匯聚了《辣媽辣妹2》這部暖心續作，更收藏了所有陪你長大的經典作品。從《麻雀變公主》的灰姑娘奇遇，到《天生一對》的雙胞胎情緣；從《穿著Prada的惡魔》的職場奮鬥，到《歌舞青春》的熱血追夢；還有《辣媽辣妹》的瘋狂母女情。此外，那些年我們為之瘋狂的《高校天后》、《愛情限時簽》、《情人眼裡出西施》，甚至是帶點苦澀卻真實的《戀夏500日》，都在這裡等著你。

▲《穿著Prada的惡魔》是人生必看的女性職場和成長電影。（圖／劇照）

更令人振奮的是，《穿著Prada的惡魔2》預告也已上線！這麼多超經典的作品，都將在Disney+上重現光芒。別再猶豫了，快打開Disney+，和青春一起，再瘋一次吧！那些年我們在電影中看見的自己，那些笑中帶淚的成長，都在這裡等著你，回家吧，青春在這裡。