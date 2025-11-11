ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
短劇《還珠》被嫌「小燕子眼睛不夠大」
鳳凰減弱「周四清晨從台東出海」
薔薔獨旅「早到登機口」卻沒趕上飛機
「那對夫妻」女兒妮妮最新病況曝光　Nico報平安：有特級護理人員照顧

記者蔡宜芳／綜合報導

網紅「那對夫妻」的Nico於昨（9）日透露女兒妮妮病倒，主因是感冒引發的縱膈腔氣腫，還一度差點住進加護病房，引來許多網友關心。對此，Nico 11日曝光妮妮的最新情況，也感謝大家的關心。

▲▼那對夫妻女兒妮妮最新病況曝光　Nico：有特級護理人員照顧。（圖／翻攝自Instagram／1006nk）

▲妮妮於日前住院。（圖／翻攝自Instagram／1006nk）

Nico表示，妮妮目前一切都很好，正在復原中，「昨天那篇發文後，收到好多朋友和粉絲的私訊、留言關心，真的非常感動，也再次跟大家報個平安。」Nico也幽默表示，妮妮的「特級護理人員」服務到位，包括洗頭、送水、吃藥、陪吃、講笑話，「沒錯就是爸爸本人，有爸爸在旁邊細心照顧，大家真的可以完全放心。」而兒子萌弟也相當暖心地幫忙照顧姊姊，相當懂事。

▲▼那對夫妻女兒妮妮最新病況曝光　Nico：有特級護理人員照顧。（圖／翻攝自Instagram／1006nk）

▲Kim全日照顧生病的女兒。（圖／翻攝自Instagram／1006nk）

作息安排上，妮妮目前以居家靜養為主。Nico表示，會依照醫師建議與女兒體力調整步調，循序漸進恢復日常，「感冒部分其實差不多都好了，現在主要是讓那個『氣體』自然消除，醫師說大概再 5～7 天就能完全恢復～」

Nico最後也再次致謝說，妮妮從小被大家看著長大，「你們對她的關心，就像在關心自己的女兒一樣，我們全家都感受到滿滿的愛。」表示非常感動，「謝謝大家的愛與祝福，我們都收到了！」

【Nico全文】

大家不用擔心～～～
妮妮現在一切都很好，正在健康復原中！

昨天那篇發文後，收到好多朋友和粉絲的私訊、留言關心，
真的非常感動，也再次跟大家報個平安

這幾天在家都有專業的「特級護理人員」全程照顧，
服務內容包含：洗頭、送水、吃藥、陪吃、講笑話
沒錯就是爸爸本人
有爸爸在旁邊細心照顧，大家真的可以完全放心

目前都在家裡休息，
白天會在家靜養、補眠、看書畫畫，
晚上我們會帶她到外面散步一下，
走一走、吃東西、呼吸新鮮空氣，也當作小運動。

因為現在醫師希望她多活動、不要一直躺著，
像吃飯、走動都要慢慢進行，
幫助體內的氣體慢慢被吸收。

感冒部分其實差不多都好了
現在主要是讓那個「氣體」自然消除，
醫師說大概再 5～7 天就能完全恢復～

萌弟也很懂事，
會主動幫忙拿東西、逗姊姊開心，
一整個「小暖男模式」開啟

真的非常感謝大家的留言、關心、祝福，
我們都有看到、也都很感動
妮妮從小被大家看著長大，
你們對她的關心，就像在關心自己的女兒一樣，我們全家都感受到滿滿的愛

再過幾天她就能恢復正常作息，
一切都會越來越好～
謝謝大家的愛與祝福，我們都收到了！

