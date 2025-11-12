11月12日星座運勢／水瓶座工作優異！天蠍座偏財運要節制
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：獲得優異績效
感情：自我要求形象
財運：股票族易獲利
幸運色：亮紅色
貴人：天秤
小人：牡羊
雙子座 ♊
工作：求新開拓市場
感情：購買溫馨禮物
財運：消息多助財運
幸運色：橙色
貴人：射手
小人：金牛
天秤座 ♎
工作：異性長輩照顧
感情：積極找尋桃花
財運：正偏財運提升
幸運色：金色
貴人：獅子
小人：雙子
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：領導創新項目
感情：與親友更互動
財運：虧損認賠殺出
幸運色：紅色
貴人：金牛
小人：巨蟹
金牛座 ♉
工作：事業企圖心旺
感情：感情受到照顧
財運：財源多管齊下
幸運色：紅色
貴人：天蠍
小人：射手
處女座 ♍
工作：和善有吸引力
感情：誠懇表達心意
財運：投資運用得當
幸運色：藍色
貴人：魔羯
小人：雙魚
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：提高技術產出
感情：愛情桃花增加
財運：揮別過往經驗
幸運色：金色
貴人：雙子
小人：天蠍
天蠍座 ♏
工作：希望帶領夢想
感情：互相體諒包容
財運：偏財見好就好
幸運色：灰色
貴人：巨蟹
小人：天秤
雙魚座 ♓
工作：業務流程改進
感情：結識異性朋友
財運：緊張氛圍解除
幸運色：藍色
貴人：處女
小人：獅子
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：適應環境變化
感情：感受家庭溫暖
財運：認真研究財經
幸運色：橘色
貴人：雙魚
小人：水瓶
獅子座 ♌
工作：從中脫穎而出
感情：曖昧指數攀升
財運：平穩持續賺錢
幸運色：黃色
貴人：水瓶
小人：處女
射手座 ♐
工作：事業爭取更多
感情：好的轉機來臨
財運：舊識提供協助
幸運色：黃色
貴人：牡羊
小人：魔羯
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
