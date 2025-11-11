TRASH團長林頤原單飛回老家！　帥爸罕見曝光了

記者蔡琛儀／台北報導

TRASH團長兼吉他手林頤原推出首張全台語創作專輯《鼓仔燈》，以「離家的人」為主題，唱出遊子思鄉與勇氣，這次他不以「TRASH吉他手」身分，而是以本名出發，融合搖滾與民謠打造全新「台語搖滾」風格。他更特地回鹿港拍MV，邀請爸媽入鏡：「想讓他們一起留下珍貴回憶。」

▲林頤原〈鼓仔燈〉MV回到老家鹿港拍攝。（圖／華納提供）

〈鼓仔燈〉靈感來自鹿港廟口紅燈籠，他說：「看到燈籠就有回家的感覺，像是故鄉給我的祝福。」歌曲成為專輯核心，也獻給所有離鄉打拚的人。專輯共收錄10首歌，橫跨15年創作歷程，從青澀到成熟，以「劇場式編排」串起離家的告別與歸鄉。

林頤原回憶第一次離家，是爸媽載他上台北念大學，臨別爸媽叮嚀：「要記得吃飯喔！」如今仍是他心中最暖的一句話，他笑說當年其實是為了玩團才北上，「一開始覺得自由，但後來才知道自己照顧自己有多難。」

▲林頤原找來爸爸出演MV。（圖／華納提供）

〈鼓仔燈〉MV延續〈我毋驚〉故事線，導演以紀錄片手法呈現廟口烤肉聚會，爸爸自豪炫子、媽媽害羞現身，笑淚交織，這次MV回到鹿港拍攝，林頤原提到邀請現實生活中的爸媽入鏡，他笑說：「都已經回鹿港拍攝了，是很難得的機會，當然想讓他們一起參與，也當作珍貴的回憶！沒想到我爸很爽快地就答應了，媽媽一開始有點猶豫，後來被她的同事說服，才促成這次拍攝。」