快訊／《影武者》仲代達矢辭世！　享耆壽92歲…演黑澤明電影聞名

記者陳芊秀／綜合報導

日本資深男星仲代達矢（本名：仲代元久）11日傳出辭世消息，享耆壽92歲。他以精湛演技聞名海內外，演出名導黑澤明多部代表作，包括《大鏢客》、《椿三十郎》、《天國與地獄》、《亂》，主演的電影《影武者》獲得坎城影展金棕櫚獎，並且重視傳承，開設「無名塾」培育無數演員，包括日後的影帝役所廣司等人，其一生都奉獻給舞台演出。

▲《影武者》仲代達矢辭世，享耆壽92歲。（圖／翻攝自X）



據日媒《共同通信》報導，仲代達矢出生於東京，於1952年進入「俳優座」養成所，憑藉深邃的五官與厚重的表演風格受到矚目，並憑著小林正樹導演的史詩系列電影《人間的條件》，奠定演藝地位。

[廣告]請繼續往下閱讀...

仲代達矢與黑澤明合作過多部經典大作，從電影《七武士》飾演一個沒有台詞的浪人角色，接著慢慢累積演技，後來在《大鏢客》飾演三船敏郎的敵手，後來接連演出《椿三十郎》、《天國與地獄》等。而他臨時接棒擔任《影武者》男主角，該片奪下坎城金棕櫚獎。

加入劇團而開始演戲的仲代達矢，1975年與妻子宮崎恭子共同創辦「無名塾」，理念是「即使是成名演員，也應該回到無名狀態重新修行」，主要是培育新人演員，之後逐漸培育出包括役所廣司、若村麻由美、真木陽子、瀧藤賢一等無數實力派演員。

仲代達矢一生獲獎無數，除了精湛演技，也不忘提攜後進，在電影與戲劇史上留下的成就，無比深遠，橫跨昭和、平成、令和三個時代，始終活躍於第一線，直到生命最後時刻，仍堅持當現役演員。