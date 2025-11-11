辛龍新歌痛訴喪妻5年心聲！　「瞬間的失去，彷彿是誰突然鬆手」

記者陳芊秀／綜合報導

歌手辛龍在愛妻劉真2020年離世後，沉寂至今5年多，昨（10）日首度接受主持人光禹電台節目專訪，吐露這段時間的椎心之痛。他昨日也開設YouTube頻道，發表自己創作的兩首新歌〈春暖花開〉〈一夫當關〉並上架音樂串流平台。其中〈春暖花開〉的歌詞彷彿他這段時間的心情總結，字字句句都充滿對「無常」的感慨，以及對愛妻無盡的思念。

▲辛龍新歌〈春暖花開〉痛訴喪妻5年心聲。（圖／翻攝自臉書）

〈春暖花開〉歌詞一開始便寫道「如果呈現的無常，就是永恆的真相，還有多少歲月才能擁有當下」，道盡他對命運的體悟。他用「感情的路跌跌撞撞終於遇見了她」形容命運般的相遇，卻用「瞬間的失去彷彿是誰突然鬆手」來形容痛失摯愛，並「笑問人間什麼能執著」。

副歌中，辛龍反覆唱著，「我知道世上沒有什麼感情能天長地久，但我以為真真切切愛一回就夠」，更是他最沉痛的告白，坦承自己原以為擁有的愛已足夠，卻沒料到會如此突然地失去。

儘管充滿悲傷，但辛龍的歌曲也透露出努力尋找的出口，「我的心若有滿滿回憶度過秋冬，就有期待未來的春暖花開的擁有」。用「秋冬」比喻失去劉真後的漫長黑夜，用「期待未來的春暖花開的擁有」作結束，則是他帶著回憶繼續前行的希望。

▲辛龍新歌同時傳達失去摯愛的無常，又堅強期待未來仍有春暖花開。（圖／翻攝自臉書）

網友邊聽邊記下歌詞，湧入辛龍社群平台留言鼓勵，「聽到春暖花開，有一種放心的感覺，好開心、好快樂！感謝辛龍，讓人覺得沒有過不去的坎，只有向前行的力量！感謝一夫當關的辛龍」、「終於用心回來的辛龍」、「很開心你回來喔」、歡迎你回來」。