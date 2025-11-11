原子少年賣券「3千互動30秒」！快速通關機制曝 簽名會現場變遊樂園

▲成軍兩年的Saturnday將在11月22日出道日前夕舉辦見面會及簽名會。（圖／翻攝自Saturnday IG／CTWANT提供，下同）



圖文／CTWANT

由詹仁雄打造的選秀節目《原子少年》連續兩季掀起全台追星熱潮，節目選手幾乎都順利出道。其中，詹仁雄旗下踢帕娛樂的男團Saturnday，將在本月23 日迎來出道兩週年。為回饋粉絲，團體特別舉辦見面會，並在活動結束後加碼簽名會。主辦單位更推出售價 1千元的「10秒券」與3千元的「30秒券」，以時間換取與偶像近距離互動的機會，開創出台灣少見的「秒數計價」追星模式。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Saturnday見面會售價採全區票價1980元。（圖／翻攝自Saturnday IG）



Saturnday原本由節目第一季「土星」成員 陳水豐、劉新民、唐立杰、張峻瑋 組成，後來加入第二季的 劉凱杰、潘永安。日前Saturnday宣布在團體出道前夕舉辦粉絲見面會，會後再與廠商Dolfan合作舉辦簽名會，與歌迷近距離互動，且不限是否購買見面會門票的粉絲皆可入場。

妙的是，見面會票價統一 1,980 元台幣，還附團體紀念明信片、Hi-touch 等福利，內容包括表演、遊戲等互動，CP值相對實在。相比之下，活動推出的互動券卻顯得價格不菲：售價1千元的「10秒券」，可與每位成員各簽名互動 10 秒，並附贈 A4 海報一張；以及3千元的「30秒券」，可與每位成員簽名互動 30 秒，並贈送特製寫真簽名板一個。

更值得注意的是，粉絲與藝人的互動不僅以時間計價，規範也相當繁瑣。像是僅限簽2周年Fan Meeting相關官方物品、簽名過程不得要求署名或指定文字。雖然開放成員可進行簡易塗鴉，但避免購買「10秒券」的粉絲超時，只能在簽名或塗鴉之間二選一。

▲會後的簽名互動券不僅昂貴，限制又一堆。（圖／翻攝自dolfan）



由於簽名會不限見面會購票者加購參加，主辦單位也看準部分粉絲可能為了延長互動時間，而購買多組秒數券，特別設計「快速通關」機制，讓粉絲完成一次簽名後，無需重新排隊，可從專屬通道返回隊伍前方，繼續使用其餘票券。這套制度不僅考驗粉絲的荷包，也讓簽名會彷彿多了幾分遊樂園式的巧思。

事實上，粉絲見面會後開放「福利加購」並非首例，但這類作法多見於外國藝人身上。像是日本、韓國藝人來台時，因考量短期訪台成本高，主辦單位常會爭取見面會外的加購互動項目，以提高收益與粉絲參與度。相較之下，台灣藝人若舉辦簽名會，多半仍採買專輯排隊即有機會簽名的傳統形式，就連出道 28 年的天后蔡依林也不例外。

延伸閱讀

▸ 獨家／一放假就找柯震東嗑高級日料 王大陸福態會好友「菸抽到飽」

▸ 千元換個資1／龍山寺前鬼扯老闆中彩券 擺攤收證件發現金辯沾喜氣

▸ 原始連結