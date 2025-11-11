快訊／小馬爆家醜律師聲明反擊「哥哥索討鉅款」　遭舉發吸金洗錢

記者陳芊秀／綜合報導

藝人小馬遭親哥爆料稱收入不穩，妻子的公司虧損，夫妻卻開名車、住豪宅，甚至遭控利用藝人光環幫二姊吸金、洗錢，親哥聲稱已經向調查局舉發。小馬11日火速透過律師發聲明。

▲小馬遭哥哥檢舉發律師聲明。（圖／翻攝自臉書）

小馬透過律師發表4點聲明，嚴正駁斥所有指控，強調自己是「刻意將重心轉向」保健品與房地產投資，演藝工作減少是「有意調整人生方向」，並非遭遇低潮，目前房車雖有貸款但仍在可掌控範圍。

針對最嚴重的「幫二姊洗錢」指控，聲明中澄清，二姊多年前便已移民加拿大，與金融業毫無關係，更「從未在所謂的『兆富公司』任職」，且姐弟間並無金錢往來，不解為何會被牽扯。至於「養小鬼」的荒謬說法，聲明反擊全家皆為虔誠基督徒，此言論完全違背信仰與事實，將「禱告神醫治他（指哥哥）破碎的心靈」。

聲明中也揭露了家族糾紛的內幕，直指父親多年前離世時，「所有子女皆簽署放棄繼承」，文件保存完好，哥哥也清楚此事。未料哥哥如今竟然「開口索討鉅款作為『了結條件』」，令小馬方感到極度遺憾。小馬表示，目前正與大姐悉心照顧年邁母親，並已委請律師，對於不實言論將訴追民、刑事責任，以捍衛尊嚴。



【律師聲明全文】

本所謹代當事人小馬(倪子鈞)發表以下聲明:

有關週刊報導本人財務狀況、個人隱私乙事澄清如下:

一、關於演藝事業與現況

這些年來，我刻意將重心轉向其他跑道，包括投入保健品事業與房地產投資，同時持續經營自媒體。這些事業的發展與成果，媒體都可以查得到，並非虛構或誇大。演藝工作量雖然減少，但並非遭遇低潮，而是有意調整人生方向。目前我與家人的生活穩定，房子與車子雖有貸款，仍在可掌控的狀態之內。我與太太間各自有自己的事業，並不互相影響。

二、關於二姐與兆富公司的關係

我二姐過去曾在台灣的金融業任職，但早在多年前便已移民加拿大，從此與金融業完全沒有任何關係。她從未在所謂的「兆富公司」任職或擔任過任何職務，因此我們實在不清楚為何會被牽扯其中。此外，我與二姐之間並沒有任何金錢往來或財務關係，各自生活獨立。

三、關於信仰與不實指控

我們全家都是虔誠的基督徒，我本人也在世界各地的教會中服事並公開見證信仰。對於報導所指控「養小鬼」導致家族運勢不佳的言論，完全違背理性與事實，也與信仰背道而馳，面對這些荒謬的說法，禱告神醫治他破碎的心靈。

四、關於父親遺產與家族糾紛

父親於多年前離世，所有子女皆簽署放棄繼承，文件清楚且仍保存完整，哥哥也很清楚，但他竟然開口索討鉅款作為「了結條件」，這讓我們感到極度遺憾。

母親年事已高，目前由我與大姐悉心照顧。我們選擇以愛與禱告回應這一切，盼望有一天他能真正得著醫治與平安。

以上本人所言字字屬實，並有相關依據為憑，對於不實的言論，或週刊引述不實內容報導，本人嚴正駁斥，並委請律師訴追民、刑事責任，望請大眾誤信謠言，而損名譽，盼以此澄清捍衛本人尊嚴與社會公理。

立勤國際法律事務所 劉韋廷律師