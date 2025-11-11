簡廷芮「曖昧王品澔對話證據」被發現！老公為2原因忍了 隱情曝光

▲簡廷芮（右）2023年和小開賴冠儒（左）舉辦盛大婚禮，眾多演藝圈友人都出席。



圖文／鏡週刊

隨著粿粿外遇王子邱勝翊全面炸開，和他們同遊美國、被疑是「另一對出軌」的簡廷芮與王品澔，在簡廷芮老公賴冠儒發聲保駕力挺後，似乎安全下莊。

但本刊調查，其實已有簡廷芮曖昧王品澔的關鍵對話證據被發現，而女方老公賴冠儒雖然知情但選擇隱忍，全是為了家庭和事業。

在范姜彥豐火大開戰粿粿、王子時，這支線劇情，其實也流傳到了賴冠儒耳邊，只是眼見「粿王」被輿論撕得血肉模糊，賴冠儒則選擇在檯面上力挺老婆簡廷芮的清白，不只轉發簡廷芮喊無辜的聲明，另外也喊話，「希望別再有任何不實指控影響我的家庭。」

▲簡廷芮神隱3天後，發聲明撇清外遇，老公賴冠儒也轉發力挺。（翻攝自賴冠儒IG）



據悉，賴冠儒如此護妻，其實是因為他是製造業小開，還有家業要經營，且夫妻倆在結婚四週年、五週年，都接下婚戒業配，不想讓八卦影響到事業，於是選擇暫時不發作，也讓簡廷芮暫時躲過了婚變這一關。



