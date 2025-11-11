小馬遭舉發「用藝人光環吸金」！親哥開戰：弟媳公司虧損卻買一堆房

▲小馬哥哥（圖）指稱弟弟收入不穩、弟媳公司虧損，卻能開好車住豪宅，懷疑其財產來源不明。（潘姵如攝）



圖文／鏡週刊

本名倪子鈞的藝人小馬跨足歌唱、主持近30年，但近年淡出演藝圈，斜槓當畫家，還與妻子經營podcast，算是另類網紅。不過人紅是非多，本刊最近就接獲小馬的哥哥爆料，指弟弟收入不穩，弟媳公司虧損，夫妻倆卻開名車、住豪宅，令人匪夷所思。由於小馬跟二姊關係很好，二姊又是澳豐吸金案的漏網之魚，懷疑小馬利用藝人光環幫二姊吸金、洗錢，才這麼有錢，所以決定大義滅親，向調查局舉發，也希望姊弟倆不要再被金錢迷惑，回頭是岸！

本刊接到小馬的哥哥爆料，他質疑弟弟多年沒有正當工作，弟媳的公司連年虧損，夫妻倆卻仍在社群影片中膨脹自己，億來億去，錢從哪裡來？他說，他們家有4個兄弟姊妹，他排第3，小馬是老么，上面有2個姊姊，父親曾是台塑創辦人王永慶的老臣，後來自行創業、經營紡織廠，手足間情感本深厚，但卻在5年前決裂，與小馬已久未聯繫、見面，小馬也很少回老家探望媽媽。

▲小馬哥哥指控二姊（左）是澳豐吸金案的漏網之魚，懷疑小馬（右）跟她共謀洗錢，向調查局舉報。（讀者提供）



小馬的哥哥說，10幾年前，二姊進入兆富財富管理公司當副理，沒多久就買下2處豪宅，並將小孩送到加拿大留學，後來二姊將大姊拉進兆富當祕書，小馬的哥哥也進兆富當業務員，當時小馬已在演藝圈展露頭角，介紹很多人脈給二姊，2人關係緊密。

小馬的哥哥後來因公事與二姊起爭執，決定離職，但離職前幾天，公司就被檢調搜索，他才知道公司違法販售香港澳豐基金，還以被告身分遭約談，但當時升到經理的二姊竟沒事，全身而退，他認為二姊賺黑錢還陷他於不義，2人埋下心結。

▲小馬與妻子結婚逾10年，近年夫妻合作經營社群媒體，頗受網友青睞。



小馬的哥哥告訴本刊，父親過世後，兄弟姊妹經常團聚，但5年前，小馬突然淡出演藝圈，幾乎沒有商演或通告，但經濟狀況完全不受影響，「弟弟的財富增長很可疑，我弟妹的公司不賺錢，但他們卻買了一大堆房子、車子、奢侈品，甚至還繳清房貸！」懷疑弟弟跟二姊合作，利用藝人光環吸金，曾就此對小馬開玩笑，不料引來小馬不快。

小馬哥哥後來意外在家中櫥櫃深處，發現裝有古錢的瓷甕，他詢問民俗專家，才知道那是養小鬼，懷疑是當時回老家住的二姊亂搞，使得小馬性情判若兩人，家族的運勢也越來越差。

▲小馬哥哥在老家櫥櫃深處發現瓷甕，詢問專家才知可能是養小鬼的邪術。（讀者提供）



本刊調查，小馬的父親過世後，子女曾因遺產分配產生歧見，小馬的哥哥認為，父親的帳戶、房地產等相關資產在死後憑空消失，為了此事，他3年前曾請求2個姊姊跟小馬，出席調解委員會調解，但因說法及意見不一，調解失敗，小馬的哥哥因此決定循法律途徑討公道。

小馬的哥哥哽咽地說，他與弟弟已經將近3年沒有見過面、沒有電話聯繫，讓他不勝唏噓，強調向調查局舉報是希望避免二姊與弟弟越陷越深，希望2人能理解他的苦心，一家人也能盡釋前嫌。

▲小馬家人過往經常聚餐敘舊，但哥哥卻表示與小馬已近3年沒有見面。（讀者提供）



針對指控，小馬回應表示，近年演藝工作量減少，並非遭遇低潮，而是調整人生重心；至於二姊早在2010年就移民加拿大，也從未在兆富公司任職，且彼此間經濟獨立，不清楚為何會被哥哥指控牽扯其中。小馬進一步指出，全家都是虔誠的基督徒，對於哥哥指控二姊「養小鬼」導致家族運勢不佳，完全違背理性與事實，家人只能選擇以禱告的方式，求神醫治他破碎的心靈。

小馬指出，父親離世後，所有子女皆簽署放棄繼承，也曾向哥哥出示，但哥哥長期以來精神狀態不穩，調解過程中未能提出具體證據，甚至開口索討2千萬元作為「了結條件」，哥哥棄養母親多年，卻仍主張「分家產、賣房子」，還在母親病重時，於病榻前情緒失控，一切都有完整紀錄可供佐證。

由於母親年事已高，目前由小馬與大姊悉心照顧，對於哥哥的指控，全家人選擇以愛與禱告回應這一切，盼望有一天他能真正得到醫治與平安。



更多鏡週刊報導

小馬親哥揭家醜1／小馬淡出演藝圈仍過爽爽 兄曝富二代姊弟金流疑雲

小馬親哥揭家醜2／3姊弟都曾在吸金集團工作 他自爆手足決裂內幕

小馬親哥揭家醜3／家中櫥櫃現古錢瓷甕 他控二姊養小鬼害小馬性格丕變