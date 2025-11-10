阿龔演出一半「突被亂入」！　大咖男歌手笑喊：希望沒有添亂

▲ 龔鈺祺《月光動物園》音樂會溫馨開演。（圖／緒風有限公司提供）



記者翁子涵／台北報導

龔鈺祺《月光動物園》音樂會暖心啟航，首站已於上週末溫馨開演，舞台上阿龔的三隻愛犬化為螢光寵物，更有逾二十種陸海空動物，如北極熊、狼、長頸鹿等，現身綠色草皮幻境，最令人驚豔的嘉賓是「韋鳥」韋禮安，他特地飛來與阿龔攜手，帶來三首改編弦樂歌曲，而蘇打綠團員馨儀擔任節目導演、小威擔任錄音指導陪著孩子小Moon 完成每段樂章的真摯引言，全場琴聲與啜泣聲此起彼落。

▲▼ 龔鈺祺邀請韋禮安擔任嘉賓。（圖／緒風有限公司提供）



在阿龔創作的蘇打綠新歌〈Let’s Dream About Love〉前奏一響，韋禮安就在繽紛燈光裡帥氣登場，唱畢時阿龔打趣說：「聽說你最近很常亂入天團。」韋禮安也幽默秒接：「希望沒有添亂！」隨即演出〈不需要知道〉、〈沈船〉的鋼琴弦樂限定版本，配上舞台呼應「韋鳥」的光影意象，讓現場觀眾如癡如醉，演後他在社群分享開心受邀，還自嘲被觀眾誤認成「偽青峰＋偽家凱」，讓蘇打綠團員意外以另一種可愛的方式在現場「團聚」。

《月光動物園》音樂會以四個樂章展開：月光、銀河、深夜與拂曉，把阿龔不同時期的作品串成一段在夜色中前行的旅程，串場引言出自作家王小苗之手，她在和阿龔促膝長談後，把那些說不出口的思念，交給一段既稚嫩又帶著成熟感的童聲來表達。

當旁白聲說出「在你的琴聲裡，我做了好多夢」、「我知道你最愛的就是音樂」、「我滿懷期待地祈禱著等待著再次見面的那一天」時，全場觀眾的心都被擊中。而這段逼哭所有人的童聲幕後其實更可愛，錄音指導是蘇打綠鼓手小威，真正配音的主角則是他兒子小 Moon，一句一句由爸爸帶進情緒完成，節目導演馨儀當天也全程在場掌握演出節奏，她被眼尖觀眾捕捉的身影瞬間在社群瘋傳，再度引發大家一致感嘆：「蘇打綠的家族感真的暖到滿格。」