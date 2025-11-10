赤西仁驚喜合體龜梨和也！現身KAT-TUN告別演唱會　台下粉絲全哭了

記者田暐瑋／綜合報導

KAT-TUN曾叱吒日本樂壇，之後經歷成員接連退團，3月31日宣布正式解散後，粉絲一直期待著成員再次合體，8日舉辦告別演唱會，前成員赤西仁意外現身觀眾席，並與現場的中丸雄一、上田龍也、龜梨和也合影，令粉絲激動不已：「這是我的青春啊！」

▲赤西仁驚喜合體龜梨和也。（圖／翻攝自IG）



KAT-TUN自2001年成立以來，迅速以《Real Face》在音樂界嶄露頭角，然而，隨著赤西仁、田中聖及田口淳之介相繼退團，最終剩下3人繼續活動，今年3月宣布解散，讓粉絲唏噓堪稱是一個時代的終結，8日演唱會上，KAT-TUN以三人形式重現經典曲目《Real Face》，出乎意料的是，現場播出的竟是原始的6人版本，當赤西仁及其他退團成員的聲音再次在舞台上響起，台下粉絲激動落淚，現場氣氛達到高潮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲赤西仁驚喜合體龜梨和也。（圖／翻攝自IG）



在演唱會結束後，赤西仁在社交媒體上PO出與KAT-TUN成員的合照：「我忘記上傳這個了，度過了一段很棒的時間。」意外現身演唱會力挺兄弟，令粉絲相當興奮，田口淳之介在社交平台上也表達了對KAT-TUN的感謝，並透露因高燒無法參加直播，但仍是他心中最珍貴的回憶。