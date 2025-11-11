《麥可傑克森》傳記電影來了！親姪子「首登大銀幕」　挑大樑重現天王英姿

記者蕭采薇／綜合報導

樂壇傳奇麥可傑克森的不朽故事，即將透過同名電影《麥可傑克森》搬上大銀幕。以真實、私密的視角，引領觀眾深入這位全球最具影響力藝術家的人生旅程。電影將揭開他從傑克森五人組發跡，直至成為無可取代的時代巨星的完整歷程，預計將在全球掀起一股懷舊旋風，引發高度討論。

▲樂壇傳奇麥可傑克森的不朽故事，即將透過同名電影《麥可傑克森》搬上大銀幕。（圖／UIP提供）



電影深度描繪了麥可傑克森在音樂殿堂之外的真實生活，從他年幼時在傑克森五人組中展現的天賦開始。他憑藉超凡的創造力與前瞻視野，不斷超越自我，最終蛻變為激勵全世界的偉大娛樂巨星。影片細膩捕捉了他對藝術的執著，以及在追求完美道路上永不妥協的精神，再次感受他震撼人心的魅力。

▲樂壇傳奇麥可傑克森的不朽故事，即將透過同名電影《麥可傑克森》搬上大銀幕。（圖／UIP提供）

除了深入探討麥可傑克森舞台下的私密人生，影片更將重現他個人演藝生涯早期最具代表性的經典表演。每一個經典舞步、動人歌曲，都將以前所未見的細節再次呈現，為粉絲們帶來一場視覺與聽覺的饗宴。製作團隊承諾，將以最貼近當事人的方式，提供觀眾一個前所未有的視角，深刻探索這位流行天王不為人知的複雜心靈。

▲影片更將重現他個人演藝生涯早期最具代表性的經典表演。（圖／UIP提供）

這部巨星傳記電影匯聚了一眾優秀演員。首次登上大銀幕的賈法傑克森，肩負起詮釋這位傳奇人物的重任，他的表現備受期待。此外，實力派演員妮雅隆、蘿拉哈里爾、朱利亞諾克魯瓦爾迪也傾情加盟。兩度入圍奧斯卡金像獎的柯爾曼多明戈，以及知名演員麥爾斯泰勒的參與，更為這部作品增添星光。

▲電影深度描繪麥可傑克森的真實生活，從他年幼時在傑克森五人組中展現的天賦開始。（圖／UIP提供）

這部作品不僅是對麥可傑克森輝煌藝術生涯的致敬，更是對他作為一個普通人的深刻剖析。它將帶領新舊世代觀眾，重新認識這位改變世界的音樂巨人，感受他音樂跨越時空的強大力量。隨著上映日期的日益臨近，全球粉絲期待值飆升，無疑將引爆全球話題，再次證明麥可傑克森無與倫比的影響力。