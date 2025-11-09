朋友抱怨「住台灣很爛」　《聲林》鍾綺爆氣雙聲道嗆：不爽搬走啊

記者蔡宜芳／綜合報導

台語創作歌手鍾綺（涂敏琦）因參加選秀節目《聲林之王》打開知名度，曾赴美求學的她，也身兼英文講師身分。她8日透露在早上8點被朋友的電話吵醒，對方向她瘋狂抱怨台灣，鍾綺為此爆氣直說「不爽台灣就搬走啊」。

▲鍾綺曾赴美求學，英文相當流利。（圖／翻攝自Instagram／_bell66_）

鍾綺在影片中先是用英文說到，朋友一打來就開始瘋狂抱怨台灣有多爛，讓她傻眼回說：「蛤？有事嗎？台灣超棒的好嗎？我超愛，一切都很好！」整個人的心情也被這通滿滿負能量的電話搞得很糟。

▲鍾綺接到朋友的抱怨電話。（圖／翻攝自Instagram／_bell66_）

鍾綺也用台語直言，有人整天嫌台灣的政府、經濟、治安，只要跟台灣有關，好像都很差，「拜託一下好嗎？如果你真的那麼不爽台灣，搬走啊！真的很膩欸。」她認為，若對現狀不滿，應該試著想辦法去改變，「還有，你一個土生土長的台灣人，整天唾棄自己國家，你不丟臉嗎？」

▲鍾綺爆氣嗆「不爽台灣就搬走」。（圖／翻攝自Instagram／_bell66_）

對此，有許多網友贊同留言「在國外生活過，才會知道台灣有多美好，請大家多珍惜自己的家鄉」、「台灣真的超級好的！超級友善的！各國食物都吃得到！方便又安全」、「真的，不喜歡這片土地，請離開這裡」、「身為台灣人！我覺得超幸福」。