瓦昆菲尼克斯「第三點全露」！　名導亞瑞阿斯特嗨喊：恭喜你們，長得滿好看的

記者蕭采薇／台北報導

好萊塢名導亞瑞阿斯特（Ari Aster）帶著新片《瘋狂小鎮愛丁頓》來台出席金馬影展，奧斯卡影帝瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）在片中露出第三點，亞瑞阿斯特說：「我想這是我們第一次看到他的陰莖（penis），恭喜你們看到囉。」

▲▼《瘋狂小鎮愛丁頓》亞瑞阿斯特Ari Aster 訪問photocall。（圖／記者周宸亘攝）

▲好萊塢名導亞瑞阿斯特（Ari Aster），帶著新片《瘋狂小鎮愛丁頓》來台出席金馬影展。（圖／記者周宸亘攝）

電影回到亞瑞阿斯特長大的新墨西哥州拍攝，雖然是以疫情期間為背景的故事，卻有著濃濃的西部片風情。亞瑞阿斯特說：「這是我非常熟悉的地方，我有很多關於這裡的故事和角度，我想為我熟悉的地方拍一部電影。」

不過當地盛傳有許多UFO目擊事件，媒體好奇，亞瑞阿斯特長大過程中是否曾見過UFO？他聽完後笑說：「沒有，其實51區很偏遠，大多數住在新墨西哥州的人都沒去過。」不過亞瑞阿斯特接著語出驚人的說：「不過我昨晚在台北的旅館有看到UFO。」在全場驚呼之後，才接著說：「我開玩笑的啦！」展現出幽默的一面。

▲▼《瘋狂小鎮愛丁頓》亞瑞阿斯特Ari Aster 訪問photocall。（圖／記者周宸亘攝）

▲亞瑞阿斯特新作《瘋狂小鎮愛丁頓》與奧斯卡影帝瓦昆菲尼克斯再度合作。（圖／記者周宸亘攝）

亞瑞阿斯特在《瘋狂小鎮愛丁頓》與奧斯卡影帝瓦昆菲尼克斯再度合作，加上《樂來越愛你》艾瑪史東、《驚奇四超人》佩德羅帕斯卡以及《貓王艾維斯》奧斯汀巴特勒共同主演，雖然這次堪稱最豪華陣容，但他誇讚這些大明星私底下也是非常親切、好相處的演員，「雖然不是每個大明星都這樣，但我很高興他們都有這樣的特質」。

至於與瓦昆是第二次合作，彼此的工作態度非常相似，相處過程也非常愉快。而瓦昆在片中有正面全裸的鏡頭，第三點全露。被問影帝是否有排斥，亞瑞大笑表示：「才不呢，他很興奮」，並說這是瓦昆菲尼克斯第一次毫無保留裸露，「我想這是我們第一次看到他的陰莖（penis），恭喜你們看到囉，長得滿好看的。」

▲▼《瘋狂小鎮愛丁頓》亞瑞阿斯特Ari Aster 訪問photocall。（圖／記者周宸亘攝）

▲亞瑞阿斯特難得來台，表示若有機會也想去九份、牯嶺街走走。（圖／記者周宸亘攝）

這回有機會來到台灣，亞瑞阿斯特開心表示，原本就對台灣印象很好，「台灣真的很美麗，有很多好吃的食物，這幾天待在這裡我有吃牛肉麵，也有去夜市逛。」而他一直很欣賞侯孝賢、楊德昌以及蔡明亮等台灣導演，也因為喜愛《悲情城市》、《牯嶺街少年殺人事件》，若有機會也想去九份、牯嶺街走走。

 

