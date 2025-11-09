任賢齊領軍回家開唱！　白安率《嗨！營業中》主持群驚喜現身

記者蔡琛儀／台北報導

「2025台灣米倉田中馬拉松」11月8、9日熱鬧登場，首日選手之夜由田中在地人任賢齊領軍開唱，攜手宇宙人、鼓鼓、白安、魏嘉瑩與PALLAS帕拉斯嗨翻現場，湧入逾3萬人共襄盛舉，九孔的主持更是笑聲不斷。

▲任賢齊。（圖／相信音樂提供）

昨新人樂團PALLAS開場，這支由任賢齊力挺的新生代樂團帶來〈Here goes nothing〉、〈愛你的餘地〉、〈下天堂〉等新作，驚喜宣布12月將推出首張專輯《下天堂》；白安則演唱〈星期八〉與〈路邊野餐〉，並預告明年1月、3月分別在台北與高雄開唱，《嗨！營業中》主持群姚元浩、莎莎、鬼鬼更驚喜現身應援，四人合唱〈是什麼讓我遇見這樣的你〉，笑鬧互動讓現場氣氛超嗨。

魏嘉瑩自彈自唱〈我要把眼淚當汽水〉，更笑稱「我是冷笑話系歌手！」接連唱出〈我不配快樂〉、〈喜歡我吧〉，並預告12月28日台中開唱、加開少量票券回饋歌迷；鼓鼓則帶來〈為愛而愛〉、〈簽收我的心〉等人氣曲，跑遍全場熱情互動，預告明年推新專輯，「希望大家都在幸福的路上找到幸福！」

▲《嗨！營業中》主持群姚元浩、莎莎、鬼鬼更驚喜現身應援白安。（圖／相信音樂提供）

壓軸登場的任賢齊開唱〈浪花一朵朵〉、〈心太軟〉、〈傷心太平洋〉嗨翻全場，宛如鄰家大哥般親切，邀大家感受「田中小鎮的好山好水」，他也宣布將親自參加10公里賽事，用雙腳為家鄉留下腳印，最後再以〈再出發〉畫下完美句點。事實上，任賢齊與鼓鼓提前一天抵達田中趴趴走，從高麗菜飯、豆花到青草茶一路吃透透，更巧遇睽違10年前再訪的「大甲媽遶境」，親自扛轎、鑽轎腳祈福。